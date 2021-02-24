Про це повідомляє The Japan Times.

Відомо, що автовиробник планує зробити це місто полігоном для випробування нових технологій. Мова йде, зокрема, про робототехніку та штучний інтелект.

Розумне місто з’явиться на території заводу Toyota, який вже не функціонує за призначенням. Площа будівництва – близько 70 гектарів. Відомо, що компанія планує одночасно заселити своє розумне місто 360 жителями, серед яких будуть й співробітники компанії. Згодом населення планують збільшити до двох тисяч.

Компанія планує організувати повноцінне життя у розумному місті за допомогою сонячних батарей, а також паливних елементів, що отримують енергію від реакції водню з киснем.

У Toyota заявили, що будують “живу лабораторію”, де будуть тестувати безпілотний транспорт, роботів, розумні будинки та штучний інтелект.

До будівництва розумного міста залучили архітектора Бьярке Інгельса. Раніше він спроєктував Всесвітній торговий центр в Нью-Йорку, а також штаб-квартиру Google в Каліфорнії.

Будинки будуть виконані з екологічних матеріалів, зокрема дерева. Стан здоров’я жителів перевірятимуть за допомогою штучного інтелекту.

“Ми візьмемо на себе завдання створити майбутнє, в якому люди різного походження зможуть жити щасливо”, — заявив президент компанії Акіо Тойода.

Toyota анонсувала початок активних будівельних робіт у березні цього року. Терміни будівництва поки не повідомляють.