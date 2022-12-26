Про це повідомляє Bloomberg.
Виробник випустив 833 104 автомобілі минулого місяця. Це на 1,5% більше, ніж роком раніше. Водночас на 2,9% до 796 484 одиниць зросли глобальні продажі.
Обсяги виробництва відображає стабільний попит транспортних засобів зокрема у Північній Америці. Також відновлення порівняно з 2021 роком, коли коронавірус порушив ланцюги постачання у Південно-Східній Азії.
На сьогодні автомобільна промисловість страждає від нестачі чіпів та інших автомобільних запчастин. Очікується, що галузь зіткнеться з проблемами через швидке розповсюдження COVID-19 у Китаї.
Toyota ухвалила рішення скоротити свій глобальний план виробництва на фінансовий рік до березня. Компанія вирішила дотримуватися консервативного прогнозу прибутку через брак мікросхем.
Внутрішній випуск продукції знизився на 3,3% у листопаді до 266 174 одиниць. Натомість за кордоном виробництво зросло на 3,8% до 566 930 одиниць.
Виробництво і продаж склали 982 552 одиниці і 884 112 одиниць відповідно. Зокрема йдеться про авто, зібрані дочірніми Daihatsu Motor і Hino Motors.
- Китайська провінція Чжецзян, велика промислова провінція поблизу Шанхаю, бореться з приблизно мільйоном нових щоденних інфекцій COVID-19.
- Національна комісія охорони здоров’я Китаю (NHC) припинила публікацію щоденну статистику заражень і смертей унаслідок COVID-19 через сумніви щодо їх достовірності. Це відбулося на фоні того, як протягом останніх кількох тижнів після пом’якшення жорстких карантинних обмежень вибухнула кількість інфікування.
- 24 грудня американський автовиробник Tesla зупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї, випереджаючи попередній план призупинити більшу частину робіт на заводі в останній тиждень грудня.
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