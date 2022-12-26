У Toyota заявили про можливі збої з постачанням. У листопаді автомобільна компанія мала рекордний обсяг виробництва, але нині їй бракує чіпів і на постачання вливає спалах COVID-19.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виробник випустив 833 104 автомобілі минулого місяця. Це на 1,5% більше, ніж роком раніше. Водночас на 2,9% до 796 484 одиниць зросли глобальні продажі.

Обсяги виробництва відображає стабільний попит транспортних засобів зокрема у Північній Америці. Також відновлення порівняно з 2021 роком, коли коронавірус порушив ланцюги постачання у Південно-Східній Азії.

На сьогодні автомобільна промисловість страждає від нестачі чіпів та інших автомобільних запчастин. Очікується, що галузь зіткнеться з проблемами через швидке розповсюдження COVID-19 у Китаї.

Toyota ухвалила рішення скоротити свій глобальний план виробництва на фінансовий рік до березня. Компанія вирішила дотримуватися консервативного прогнозу прибутку через брак мікросхем.

Внутрішній випуск продукції знизився на 3,3% у листопаді до 266 174 одиниць. Натомість за кордоном виробництво зросло на 3,8% до 566 930 одиниць.

Виробництво і продаж склали 982 552 одиниці і 884 112 одиниць відповідно. Зокрема йдеться про авто, зібрані дочірніми Daihatsu Motor і Hino Motors.