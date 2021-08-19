Компанія Toyota Motor Corp. з вересня цього року планує скоротити виробництво автомобілів на заводах в Японії на 40%. Причина — бракує чіпів, потрібних для виробництва.

Про це повідомляє BBC.

Зупинити виробництво планується на більшості заводів Toyota в Японії. Зокрема, це стосуватиметься доволі популярних моделей авто. Приміром, тимчасово припинять виробляти кросовери RAV4 та седани Corolla з 1 по 17 вересня, а також автомобілі моделей Camry та Lexus ES на заводі Tsutsumi.

Планувалося, що у вересні Toyota випустить майже 900 тисяч автомобілів, але через брак чіпів на ринку з’явиться не більше 540 тисяч одиниць.

Чи зупинятимуть виробництво автомобілів Toyota на заводах в інших країнах — не повідомляється.

У компанії перепросили клієнтів через складнощі.

Проблема з браком чіпів стосується не лише виробників авто. Вона виникла через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу COVID-19 в країнах, де ці чіпи раніше виробляли.

У Toyota сподівалися, що не припинятимуть виробництво, бо мали певний запас чіпів, але дефіцит триває й досі. За прогнозами експертів, брак чіпів у глобальному масштабі може тривати до 2022 року.

Після цього оголошення акції Toyota Motor впали на 4,4%.