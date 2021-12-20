Про це повідомляє агенство Reuters.
У компанії заявили, що зупинка процесу на заводах не вплине на річну мету щодо виробництва дев’яти мільйонів автомобілів.
Минулого тижня Toyota також заявила, що прогнозує скорочення виробництва автомобілів у Північній Америці в січні 2022 року до 50 000 одиниць через проблеми з ланцюгом поставок.
- У травні уряд Південної Кореї оголосив про введення значних податкових пільг, а також виділення 1 трильйона вон (883 млн доларів США) у вигляді кредитів для місцевої індустрії мікросхем. Гостра нестача мікросхем у багатьох країнах впливає на виробництво в таких галузях, як автомобілебудування.
- У грудні виробник автомобілів Toyota анонсував виділення $70 млрд на електрифікацію своїх авто до 2030 року. Половину суми інвестують у гібриди, автомобілі на водні та будівництво заводу в США з виробництва батарей для електрокарів. Решту витратять на виробництво електромобілів.