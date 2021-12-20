Японський виробник автомобілів Toyota Motor Corp призупиняє виробництво на п’яти своїх заводах у січні 2022 року через проблеми з ланцюгом поставок, дефіцит мікросхем та наслідками пандемії.

Про це повідомляє агенство Reuters.

У компанії заявили, що зупинка процесу на заводах не вплине на річну мету щодо виробництва дев’яти мільйонів автомобілів.

Минулого тижня Toyota також заявила, що прогнозує скорочення виробництва автомобілів у Північній Америці в січні 2022 року до 50 000 одиниць через проблеми з ланцюгом поставок.