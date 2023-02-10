Українська культура дуже сильна та багата на свої звичаї. Традиції потрібно дотримуватися для того, щоб вони переходили з віків і залишалися в нашій пам’яті. У пам’яті про минуле нашого роду. Адже саме наш рід відокремлює нас від інших пологів і поєднує нас воєдино. Свята 2023 зібрав у собі всю інформацію про українські свята та традиції.

Дідух

Зараз ми встановлюємо на новорічні свята ялинку та думаємо, що так було завжди. Але раніше в українських сім’ях встановлювали дідух. Дідух був символом процвітання, достатку та врожаю. Виготовлявся дідух зі стопу останнього врожаю. Відповідно до традицій дідух зберігали навпроти протилежного кута пічки до Водохреща. У день хрещення дідух спалювали. За віруваннями, в дідуха вселялися душі предків і таким чином приєднувалися до святкування зимових свят. А під час спалювання дідуха батьки з теплом вирушали у землю, що сприяло процвітанню врожаю.

Різдвяний павук

Знаменитим декоративним елементом вважався різдвяний павук. Пліли його з соломи: порожній простір у соломинках пронизувався волосиком з хвоща. Головною особливістю оберегу була складна багатогранна структура.

Згідно з прикметами, такий павук оберігав будинок від бід, нещасть та негативної енергетики.

Святвечір та Різдво

Головне зимове свято для українців – різдво. У це свято вбирали і будинок і себе. У будинку оновлювали все: посуд, речі, рушники, білизна стін.

Підготовка до урочистостей була така ж важлива, як і свято. Передсвяткова підготовка допомагає налаштуватися та усвідомити настання нового року. Святвечір – фінальний етап підготовки.

У святий вечір на столі обов’язково мало бути 12 пісних страв. Обов’язковими стравами українського столу були кутя та узвар.

Коляда

Колядування найулюбленіше дійство українця, адже саме в цей момент можна добре відпочити з друзями, повеселитися, поспівати та жартувати. Хорошою прикметою вважається прихід колядників до будинку. За свої колядування хлопці нагороджувалися солодощами чи навіть запрошенням до столу.

Всі ці та інші свята 2023 року можна святкувати за нашими українськими традиціями. Адже саме культура предків шанує кругообіг життя, смерті та прославляє продовження роду.