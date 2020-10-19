Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.
На чолі української делегації – заступник голови міністра закордонних справ Євген Єнін. За його словами, мета української сторони – дізнатися всі подробиці катастрофи. Зараз розглядаються різні версії трагедії: як людська помилка, так і прорахунок системи організації польотів.
“Для цього два дні [в Тегерані] працюватимуть три робочі групи: це – авіаційні експерти, слідчі прокурори, а також військові”, – зазначив глава української делегації.
Крім того, сторони обговорять хід розслідування, а також авіаційну, військову і кримінальну співпрацю.
- 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- У Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.
- Українська сторона має три варіанти дій на випадок можливої відмови Ірану від співпраці в розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії МАУ.