Сьогодні, 19 жовтня, в столиці Ірану Тегерані сторони України та Ірану продовжили переговори з приводу авіакатастрофи рейсу "Міжнародних авіаліній України" PS752, яка сталася 8 січня.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

На чолі української делегації – заступник голови міністра закордонних справ Євген Єнін. За його словами, мета української сторони – дізнатися всі подробиці катастрофи. Зараз розглядаються різні версії трагедії: як людська помилка, так і прорахунок системи організації польотів.

“Для цього два дні [в Тегерані] працюватимуть три робочі групи: це – авіаційні експерти, слідчі прокурори, а також військові”, – зазначив глава української делегації.

Крім того, сторони обговорять хід розслідування, а також авіаційну, військову і кримінальну співпрацю.