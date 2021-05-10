Про це йдеться в заяві уряду Нідерландів.
В уряді країни зазначили, що подаючи цю так звану “скаргу держави” Нідерланди передають всю наявну і відповідну інформацію про збитий рейс MH17 до ЄСПЛ.
“Зміст державної скарги одночасно передається в ЄСПЛ у рамках втручання Нідерландів до процедури подання індивідуальних скарг найближчими родичами проти Росії”, – йдеться в повідомленні.
Кабінет міністрів Нідерландів заявляє про максимальну підтримку індивідуальних скарг родичів жертв рейсу MH17 у ЄСПЛ.
У заяві наголошується, що в цій державній скарзі Нідерланди також захищають усіх 298 жертв MH17 17 різних національностей і їхніх найближчих родичів.
“Досягнення справедливості щодо 298 жертв збиття рейсу MH17 та їхніх родичів є і залишається найвищим пріоритетом для кабінету міністрів. Крок, який ми робимо сьогодні, подавши справу до ЄСПЛ і тим самим підтримуючи скарги найближчих родичів, наближає нас до нашої мети”, – йдеться в повідомленні.
Рада Безпеки ООН також буде проінформована про цей крок.
Нагадаємо, що Boeing-777 рейсу MH17 був збитий терористами в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилось 298 осіб. Всі вони загинули.
- Раніше стало відомо, що Головне розвідувальне управління РФ координувало поширення фейкової інформації щодо катастрофи MH17 на Донбасі влітку 2014 року. Фейки поширювали за допомогою Bonanza Media.
- Раніше повідомляли, що встановлено особу ще одного російського генерала, причетного до збиття Boeing МН17.
- У МЗС України заявили, що в список підозрюваних у справі про збиття рейсу МН17 може увійти й військово-політичне керівництво РФ.