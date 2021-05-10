Влада Нідерландів подає проти Росії позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через участь держави в катастрофі рейсу MH17, внаслідок якої загинуло 298 осіб.

Про це йдеться в заяві уряду Нідерландів.

В уряді країни зазначили, що подаючи цю так звану “скаргу держави” Нідерланди передають всю наявну і відповідну інформацію про збитий рейс MH17 до ЄСПЛ.

“Зміст державної скарги одночасно передається в ЄСПЛ у рамках втручання Нідерландів до процедури подання індивідуальних скарг найближчими родичами проти Росії”, – йдеться в повідомленні.

Кабінет міністрів Нідерландів заявляє про максимальну підтримку індивідуальних скарг родичів жертв рейсу MH17 у ЄСПЛ.

У заяві наголошується, що в цій державній скарзі Нідерланди також захищають усіх 298 жертв MH17 17 різних національностей і їхніх найближчих родичів.

“Досягнення справедливості щодо 298 жертв збиття рейсу MH17 та їхніх родичів є і залишається найвищим пріоритетом для кабінету міністрів. Крок, який ми робимо сьогодні, подавши справу до ЄСПЛ і тим самим підтримуючи скарги найближчих родичів, наближає нас до нашої мети”, – йдеться в повідомленні.

Рада Безпеки ООН також буде проінформована про цей крок.

Нагадаємо, що Boeing-777 рейсу MH17 був збитий терористами в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилось 298 осіб. Всі вони загинули.