Президент США Джо Байден запропонував допомогу Ізраїлю в результаті сьогоднішньої трагедії, коли під час релігійного фестивалю загинули 44 особи та понад 150 осіб постраждали.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

З-поміж 150 постраждалих, 18 – у важкому стані, а шестеро – в критичному стані.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав ситуацію “жахливою катастрофою” та закликав “молитися за жертв трагедії”.

Президент Байден сказав, що США разом з ізраїльським народом та єврейськими громадами всього світу оплакують жахливу трагедію на горі Мерон”.

“Сьогодні я розмовляв з прем’єр-міністром Нетаньяху, аби виразити від імені американського народу мої глибокі співчуття нашим друзям в Ізраїлі… Я попросив своїх помічників запропонувати допомогу народу Ізраїля, оскільки вони реагують на катастрофу та піклуються про поранених”, – заявив Байден.

Він додав, що народи США та Ізраїлю пов’язані через віру, історію та сімейні цінності.

Напередодні в Ізраїлі, на горі Мерон, під час релігійного фестивалю Лаг ба-Омер в тисняві загинули десятки людей. За даними ЗМІ, загинули в тисняві, щонайменше, 44 людини. Ще понад 100 – постраждали.

ДОВІДКА. Лаг ба-Омер – єврейське свято, що відзначається в 33-й день Омера. У цей день припинили вмирати 24 000 учнів Раббі Аківи. В цей же день помер раббі Шимон Бар Йохай, найбільший учень Раббі Аківи і автор книги Зоар.