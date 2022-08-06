На думку посла Польщі у Києві Бартоша Ціхоцького, якби Україна раніше отримала потужне озброєння, таке як американські системи HIMARS, то трагедії у Маріуполі, місті, яке зруйнували та окупували росіяни, могло б і не бути.

Про це він розповів в інтерв’ю польському видаю Polska Times.

За словами Ціхоцького, він ні краплі не сумнівається, що Україна переможе у боротьбі з російським повномасштабним вторгненням.

Єдине, що може завадити – це якщо відбудеться “якийсь незрозумілий поворот”, який змусить Захід перестати допомагати Україні у військовій та економічній сферах, а також запроваджувати санкції проти РФ.

“Мені навіть важко придумати причину, з якої це може статись. Україна буде захищатись. Це лише питання часу, а також масштабів жертв та руйнувань”, – сказав дипломат.

Бартош Ціхоцький зауважив: всі чудово розуміють, що якби Україна отримала системи HIMARS раніше, то трагедії у Маріуполі можна було б запобігти.

Він додав, що ЗСУ просто стояли у 100 км від Маріуполя, їх розділяла рівнинна місцевість, але вони не моли посунути лінію фронту та були змушені безцільно спостерігати за трагедією своїх побратимів.

Посол Польщі додав, що якби в українських військових на той час були ці пускові установки, вони б не дали росіянам зайти у місто.

“Ми повинні запитати у себе, чи готові дивитись, як Україна стікає кров’ю, але, врешті-решт, перемагає, а потім відновлюється протягом десятиліть, що також призведе до нестабільності біля наших кордонів. Або ж ми зараз зімкнемо ряди, докладемо ще більше зусиль та прискоримо цю перемогу і, в результаті, скоротимо період відновлення України та відновлення стабільності”, – резюмував він.