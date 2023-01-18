Про це в етері телемарафону повідомила радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабаченко.
Вона зазначила, що рятувальна операція завершилась напередодні, 17 січня, і на цей час точно відомо про 45 жертв російської ракетної атаки по Дніпру 14 січня.
“12 тіл і фрагментів тіл ще не ідентифіковано. За цю добу впізнали лише трьох людей. 17 людей залишаються зниклими безвісти – зрозуміло, вони можуть бути серед тих, кого ще не впізнали”, – пояснила Бабаченко.
Щодо кількості постраждалих, то їх кількість зросла до 80: напередодні увечері до медиків за допомогою звернулась 80-річна жінка.
“25 людей залишаються у лікарнях, із них троє дітей”, – додала Бабаченко.
ДОВІДКА. 14 січня під час повітряної тривоги росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі.
Згодом Служба безпеки України ідентифікувала особи російських військових, причетних до ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Декілька десятків військовослужбовців РФ пов’язані з цим злочином.
Швеція, котра нині головує в ЄС, пообіцяла, що винні у воєнних злочинах, таких як ракетний удар по Дніпру, будуть покарані. Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що “доля України – це і доля Європи”.
- 14 січня під час масованої атаки у Дніпрі ракета влучила в багатоповерхівку, знищивши цілий під’їзд. Під завалами опинилися десятки постраждалих, серед яких 23-річна Анастасія Швець. Ще однією з постраждалих виявилася мама військового ЗСУ Максима Омеляненка, який примчав до неї у лікарю з Бахмута.