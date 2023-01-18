Станом на 18 січня у Дніпрі – після влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку – зниклими безвісти залишаються 17 осіб. Також на даний час не вдалось ідентифікувати тіла 12 загиблих, знайдених під завалами.

Про це в етері телемарафону повідомила радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабаченко.

Вона зазначила, що рятувальна операція завершилась напередодні, 17 січня, і на цей час точно відомо про 45 жертв російської ракетної атаки по Дніпру 14 січня.

“12 тіл і фрагментів тіл ще не ідентифіковано. За цю добу впізнали лише трьох людей. 17 людей залишаються зниклими безвісти – зрозуміло, вони можуть бути серед тих, кого ще не впізнали”, – пояснила Бабаченко.

Щодо кількості постраждалих, то їх кількість зросла до 80: напередодні увечері до медиків за допомогою звернулась 80-річна жінка.

“25 людей залишаються у лікарнях, із них троє дітей”, – додала Бабаченко.

ДОВІДКА. 14 січня під час повітряної тривоги росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі.

Згодом Служба безпеки України ідентифікувала особи російських військових, причетних до ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Декілька десятків військовослужбовців РФ пов’язані з цим злочином.

Швеція, котра нині головує в ЄС, пообіцяла, що винні у воєнних злочинах, таких як ракетний удар по Дніпру, будуть покарані. Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що “доля України – це і доля Європи”.