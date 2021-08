Про це інформує агентство Reuters.

Атака сталася біля воріт аеропорту, де на той момент зібралися тисячі людей в надії вилетіти з країни, захопленої бойовиками радикального ісламістського руху “Талібан”.

Спершу повідомлялося про два вибухи та участь у теракті двох терористів-смертників. Однак сьогодні представник Пентагону генерал-майор Вільям Тейлор поінформував на брифінгу, що в кривавій атаці брав участь один терорист-смертник, а не два. Тейлор, зокрема, не підтвердив інформацію про другий вибух біля готелю Barron, розташованого поблизу аеропорту, повідомляє американське видання The Washington Post.

“Ми не віримо в те, що стався другий вибух у готелі Barron або поруч із ним. Що це був терорист-смертник”, – заявив генерал, додавши, що попередні дані про двох смертників були некоректними.

Варто зауважити, що точна кількість жертв наразі не відома: дані різняться. Збігається поки що інформація щодо кількості загиблих американських військовослужбовців (їх 13).

Зокрема, Reuters повідомляє про 79 загиблих афганців та 13 військовослужбовців США (ще понад 120 людей, за даними агентства, отримали поранення). Видання The Wall Street Journal поінформувало, що загинули 90 цивільних осіб і 13 американців, а ще понад 150 осіб отримали поранення.

Агентство Associated Press із посиланням на неназваних офіційних осіб повідомляє, що кількість загиблих зросла до 169 осіб.

А видання The Washington Post інформує про щонайменше 112 загиблих та 111 поранених.

У США вже назвали цей напад найсмертоноснішим днем для американських військових в Афганістані з 2011 року.

Відповідальність за вибух біля аеропорту взяло на себе терористичне угруповання “ІДІЛ”. За даними Reuters, терористи заявили, що цілями нападу були “перекладачі та співробітники американської армії” (зокрема, афганці, які працювали на США).

Тим часом голова Центрального командування збройних сил США, генерал Френк Маккензі повідомив, що американське військове керівництво перебуває в стані готовності до нових атак в Кабулі з боку терористів “ІДІЛ”. За словами генерала, це може бути запуск ракет або атака на аеропорт з використанням замінованих автомобілів.

“Ми робимо все від нас залежне, щоб бути готовими”, – запевнив Маккензі. Він додав, що деякі дані розвідки про можливі нові теракти були передані талібам, і “деякі атаки були зірвані”.

Як відомо, США та їх союзники прагнуть завершити евакуацію громадян і вивести війська з Афганістану до 31 серпня – останнього терміну, встановленого американським лідером Джо Байденом.

Тим часом в Агентстві ООН у справах біженців прогнозують, що до півмільйона жителів Афганістану можуть втекти з країни за кордон до кінця року.

Video: Casualties from bombing attacks at the Kabul airport have been transferred to Emergency Hospital. Reuters quoted a Taliban official saying at least 13 people have been killed. The US Pentagon is reporting at least 2 blasts, one near Abbey Gate & the other near Baron Hotel. pic.twitter.com/vgs7pudEcA

— TOLOnews (@TOLOnews) August 26, 2021