Відео його виступу опублікував телеканал “Беларусь 1”.

“Євросоюз – труни, копають, мруть, в будинок для людей похилого віку приїжджають – а там сотня загиблих. Росія тут ізолювала всіх та інші.” А наш аби що говорить про трактор, про сто грам, про лазню, ще щось”. Я не міг дещо вам говорити всерйоз. І коли я говорив, що трактор вилікує, я розумів, що треба посіяти, тому що жерти буде нічого”, – сказав на зустрічі з активом Мінської області Лукашенко.

Білоруський президент нагадав, що його критикували за обраний підхід до боротьби з коронавірусом, і зізнався, що три місяці “божеволів” через пандемію.

“Я, як президент, з розуму сходив, три місяці ці переживав за те, що діється з цим ковідом. Я ж не ідіот, я ж теж розумію, що один в світі, одна країна особливий шлях зайняла боротьби з цим вірусом. Думаю, мало того, що ви не зрозуміли, а не дай бог, ми не впораємося – ви точно почнете об мене витирати ноги. Думаєте, легко? Нелегко. Але ми перемогли”, – сказав він.

Лукашенко повідомив, що сьогодні в Білорусі кількість тих, що видужали щодня перевищує число нових хворих на кілька сотень.

“Весь цей час плато наше було дуже низьким, тому ми не перевантажили систему охорони здоров’я”, – сказав президент Білорусі.

Він вважає, що люди будуть жити з цим вірусом, хворіти ним, і, можливо, взагалі не позбудуться від нього, як від грипу.

“Зараз вже всі б’ються за вакцину, тому що це мільярди. Уявіть: мільярд осіб треба прищепити. Якщо по п’ять доларів буде коштувати – скільки це грошей. Уже всі воюють, вже Росія розпочала це – мені Путін розповідав, вже японці щось роблять, в Західній Європі консорціум якийсь створили, американці вже випробували начебто вакцину. Всі борються за трильйони доларів, які треба буде поділити. Виникає третє питання: а може, це комусь треба було? Напевно, треба було”, – сказав Лукашенко.