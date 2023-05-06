Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.
Зазначається, що 6 травня на полі неподалік села Затишшя Харківського району трактор натрапив на протитанкову міну.
Внаслідок вибуху травмувався 43-річний тракторист. За словами рятувальників, постраждалого госпіталізовано до лікарні.
Тому, у ДСНС закликали не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами, а також не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
Також у разі виявлення підозрілого предмета потрібно повідомити про знахідку за телефонами “101”, “102”.
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