На території Харківської області тракторист постраждав внаслідок наїзду на протитанкову міну у селі Затишшя.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

Зазначається, що 6 травня на полі неподалік села Затишшя Харківського району трактор натрапив на протитанкову міну.

Внаслідок вибуху травмувався 43-річний тракторист. За словами рятувальників, постраждалого госпіталізовано до лікарні.

Тому, у ДСНС закликали не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами, а також не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

Також у разі виявлення підозрілого предмета потрібно повідомити про знахідку за телефонами “101”, “102”.