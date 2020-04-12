Президент США Дональд Трамп активно виступає за лікування хворих на коронавірус COVID-19 за допомогою гідроксихлорохіну – ліків від малярії, вовчака і артриту. Але американські лікарі не настільки оптимістичні.

Про це йдеться в матеріалі американського телеканалу CNN.

Протягом останнього місяця американський лідер зробив досить багато оптимістичних заяв про гідроксихлорохін.

При цьому американські лікарі, в тому числі і радник Трампа, вчений-інфекціоніст, доктор Ентоні Фаучі, заявляють, що ефективність препарату в боротьбі з COVID-19 не доведена. Лікарі наполягають, що препарат спочатку необхідно вивчити під час клінічних випробувань, щоб переконатися, що він не зашкодить пацієнтам.

“З точки зору науки, я не думаю, що ми можемо однозначно сказати, що це (гідроксихлорохін, – ред.) працює. Дані дійсно в кращому випадку наводять на роздуми. Були випадки, які показували, що може бути ефект, але були й інші випадки, які показували, що ефекту немає”, – відзначав в одному з інтерв’ю Фаучі.

Журналісти CNN проаналізували висловлювання Дональда Трампа про дослідження гідроксихлорохіну, що пролунали за останні кілька тижнів, і з’ясували, що низка заяв не відповідала дійсності.

У матеріалі наводяться чотири запитання, що стосуються зазначеного препарату, з позицією Трампа і лікарів.

Питання № 1: “Наскільки швидко ми дізнаємося, чи ефективний гідроксихлорохін у боротьбі з коронавірусом?

Президент США стверджував, що для цього знадобляться всього лише “дні”. Водночас лікарі наполягають, що на дослідження впливу препарату на COVID-19 підуть тижні або навіть місяці.

Журналісти CNN проаналізували базу даних установи “Національні інститути охорони здоров’я США” і встановили, що в Сполучених Штатах існують принаймні 15 дослідницьких центрів, що займаються вивченням гідроксихлорохіну для профілактики чи лікування коронавірусу.

Журналісти зв’язалися з цими центрами, щоб запитати, скільки часу їм потрібно, щоб отримати результати. Сім із них або не відповіли, або сказали, що не знають.

Шість із тих центрів, які відповіли, повідомили, що для отримання результатів дослідження знадобляться місяці. Наприклад, дослідники з Нью-Йоркського і Вашингтонського університетів розраховують отримати результати тільки в червні або липні.

Представники ще двох центрів заявили, що можуть отримати результати протягом декількох тижнів. Наприклад, Університет Міннесоти проводить дослідження, щоб з’ясувати, чи може гідроксихлорохін допомогти запобігти зараженню людей коронавірусом. На результати там очікують 7 травня або, можливо, навіть раніше.

А в Ратгерському університеті розраховують до кінця квітня або на початку травня отримати перші результати дослідження того, чи може гідроксихлорохін окремо або в поєднанні з азитроміцином допомогти в лікуванні коронавірусу.

Питання № 2: “У Франції вже провели клінічне дослідження, яке демонструє, що гідроксихлорохін працює як засіб від коронавірусу. Хіба це не свідчить про щось?”

Вказане дослідження було проведено в Марселі. Медики, котрі його проводили, писали про певну користь хлорохіну при коронавірусі. При лікуванні пацієнтів вони використовували гідроксихлорохін та азитроміцин.

На це дослідження посилався президент США Дональд Трамп, агітуючи приймати препарат. Він стверджував, що “гідроксихлорохін та азитроміцин, прийняті разом, можуть змінити історію медицини”.

Але далеко не все так райдужно. Так, дослідження було піддано жорсткій критиці з боку наукового співтовариства (зокрема, через те, що в ньому нехтувалася інформація про пацієнтів, які приймали препарат і все одно почувалися погано). Експерти в коментарі CNN охарактеризували французьке дослідження як “повний провал”.

Тим часом, згідно з останніми даними, стан 43 пацієнтів у Франції, яких лікували гідроксихлорохіном від коронавірусу, значно погіршився. Відзначається, що цей препарат потенційно збільшує ризики, зокрема серцево-судинних ускладнень, у пацієнтів з COVID-19.

А у кількох померлих пацієнтів ускладнення могли виникнути саме внаслідок лікування препаратом, в складі якого є гідроксихлорохін.

Питання № 3: “Чи намагалися окремі люди відкласти клінічні випробування гідроксихлорохіну?”

Президент США Дональд Трамп стверджував, що лабораторні дослідження гідроксихлорохіну намагаються затягнути в часі “на кілька років”, і йому довелося втрутитися.

Водночас експерти з інфекційних захворювань, опитані журналістами CNN, заявили, що вперше чують, щоб будь-хто намагався сповільнити дослідження гідроксихлорохіну (вони планувалися ще до того, як Трамп вперше згадав про препарат).

Питання № 4: “Чи безпечний гідроксихлорохін для пацієнтів із коронавірусом?”

Незважаючи на оптимізм американського лідера в даному питанні, лікарі кажуть, що у препарату можуть бути серйозні побічні ефекти.

Так, в інструкції для препарату “Плаквеніл”, який містить діючу речовину гідроксихлорохін, зазначено, що ці ліки можуть спровокувати “небезпечні для життя” проблеми з серцем і “незворотні проблеми із зором”.