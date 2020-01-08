Про це йшла мова на брифінгу американського лідера, трансляцію вів Білий дім.
“Ми продовжуємо оцінювати різні варіанти відповідей на іранську агресію. Ми введемо додаткові санкції проти іранського режиму. Ці потужні санкції будуть залишатися допоки Іран не змінить свою поведінку”, — сказав він.
При цьому президент США не уточнив які саме санкції будуть введені проти Ірану
- У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.
- Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран завдав незначної шкоди американським базам, в результаті ударів ніхто не постраждав.