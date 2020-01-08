Про це йшла мова на брифінгу американського лідера, трансляцію вів Білий дім.

“Ми продовжуємо оцінювати різні варіанти відповідей на іранську агресію. Ми введемо додаткові санкції проти іранського режиму. Ці потужні санкції будуть залишатися допоки Іран не змінить свою поведінку”, — сказав він.

При цьому президент США не уточнив які саме санкції будуть введені проти Ірану