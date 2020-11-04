Президент Трамп під час свого виступу в Білому домі рано вранці розкритикував підрахунок голосів.

Про це повідомляє CNN.

“За нас проголосували мільйони і мільйони людей. Дуже сумна група людей намагається позбавити права голосу цю групу людей”, – сказав Трамп.

Його слова були змішані із заявами, що вводять в оману, та відвертою брехнею на адресу демократичного процесу.

Трамп наполягав на тому, щоб ті штати, в яких підрахунок голосів в даний час показує, що саме він лідирує, повинні вже оголосити перемогу в його користь, не дивлячись на те, що підрахунок все ще триває.

Він сказав, що готувався оголосити про перемогу раніше ввечері.

“Ми готувалися до великого свята. Ми вигравали всі. І раптом усе було скасовано”, – сказав Трамп.

Трамп зробив безпідставне твердження, що на виборах мало місце шахрайство.

“Це обман американської громадськості. Це ганьба для нашої країни”, – заявив Трамп.

“Ми збираємося виграти ці вибори. Відверто кажучи, ми перемогли на цих виборах”, – сказав він, не дивлячись на те, що мільйони голосів все ще не підраховані.

Заявивши, що він звернеться до Верховного суду США, Трамп сказав, що хоче, щоб “все голосування припинилося”.