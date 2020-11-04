Про це повідомляє CNN.
“За нас проголосували мільйони і мільйони людей. Дуже сумна група людей намагається позбавити права голосу цю групу людей”, – сказав Трамп.
Його слова були змішані із заявами, що вводять в оману, та відвертою брехнею на адресу демократичного процесу.
Трамп наполягав на тому, щоб ті штати, в яких підрахунок голосів в даний час показує, що саме він лідирує, повинні вже оголосити перемогу в його користь, не дивлячись на те, що підрахунок все ще триває.
Він сказав, що готувався оголосити про перемогу раніше ввечері.
“Ми готувалися до великого свята. Ми вигравали всі. І раптом усе було скасовано”, – сказав Трамп.
Трамп зробив безпідставне твердження, що на виборах мало місце шахрайство.
“Це обман американської громадськості. Це ганьба для нашої країни”, – заявив Трамп.
“Ми збираємося виграти ці вибори. Відверто кажучи, ми перемогли на цих виборах”, – сказав він, не дивлячись на те, що мільйони голосів все ще не підраховані.
Заявивши, що він звернеться до Верховного суду США, Трамп сказав, що хоче, щоб “все голосування припинилося”.
- Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп отримав чотири з п’яти голосів виборників в штаті Небраска. Один голос отримав демократ Джо Байден.
- Трамп виграв вибори у Флориді, отримавши 29 голосів.
- Кандидат в президенти США Дональд Трамп виграв в штаті Техас, отримавши 38 голосів виборників. У цьому великому штаті традиційно виграють представники Республіканської партії.