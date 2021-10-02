Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Трамп подав судовий позов до окружного суду США Південного округу Флориди. Політик вважає, що члени Конгресу США “примусили Twitter тимчасово зупинити дію його акаунта”.
Після штурму Капітолія 6 січня Twitter та кілька інших соціальних мереж вирішили заблокувати акаунти Трампа через заклики до насилля й поширення фейків про результати президентських виборів.
Адвокати Трампа стверджують, що Twitter “має певну владу та контроль над політичним дискурсом у США, історично безпрецедентного й небезпечного для відкритих демократичних дебатів”.
До блокування у Трампа було понад 88 мільйонів фоловерів.
На початку липня Трамп заявив про те, що збирається подати колективний позов проти Facebook, Twitter та Google через блокування його сторінки в соціальних мережах.
- Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан в Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.
- 16 січня соціальні мережі Facebook і Instagram відновили доступ до акаунтів Трампа, які були раніше заблоковані. Згодом у компанії Facebook, що заблокували Трампа в соціальних мережах щонайменше до 2023 року.
- У лютому Трамп заявив, що не має наміру повертатися у Twitter, оскільки він “вже не той”.
- На початку травня Дональд Трамп створив власну платформу для спілкування з електоратом. Розділ на його сайті називався From the Desk of Donald J. Trump (“З робочого столу Дональда Трампа”). Блог закрили 3 червня.