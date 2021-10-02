45-й президент США Дональд Трамп попросив федерального суддю штату Флорида змусити соціальну мережу Twitter відновити його акаунт, який заблоковано з січня.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Трамп подав судовий позов до окружного суду США Південного округу Флориди. Політик вважає, що члени Конгресу США “примусили Twitter тимчасово зупинити дію його акаунта”.

Після штурму Капітолія 6 січня Twitter та кілька інших соціальних мереж вирішили заблокувати акаунти Трампа через заклики до насилля й поширення фейків про результати президентських виборів.

Адвокати Трампа стверджують, що Twitter “має певну владу та контроль над політичним дискурсом у США, історично безпрецедентного й небезпечного для відкритих демократичних дебатів”.

До блокування у Трампа було понад 88 мільйонів фоловерів.

На початку липня Трамп заявив про те, що збирається подати колективний позов проти Facebook, Twitter та Google через блокування його сторінки в соціальних мережах.