У суботу, 24 жовтня, чинний американський лідер Дональд Трамп достроково проголосував на президентських виборах у США.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Трамп голосував у Вест-Палм-Біч (штат Флорида) на дільниці, розташованій у головній бібліотеці міста. Торік президент США змінив свою прописку – з Нью-Йорка на резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді, повідомляє агентство АР.

До журналістів американський лідер вийшов у захисній масці, проте при спілкуванні зі ЗМІ її зняв.

Політик повідомив, що віддав свій голос за “хлопця на ім’я Трамп”.

“Це було дуже безпечне голосування, значно безпечніше, ніж коли ви відправляєте бюлетень (поштою, – ред.), я можу вам це сказати. Все було ідеально, дуже строго, за правилами, а коли ви відправляєте свій бюлетень, цього не може бути ніколи”, – зазначив Трамп, тим самим повторивши своє твердження, що голосування поштою не є безпечним.

Раніше президент США неодноразово заявляв, що таке голосування на виборах є загрозою. Тема голосування поштою зараз актуальна в США: її прихильники вважають, що це оптимальний варіант в умовах епідемії коронавірусу COVID-19.

Очікується, що Трамп проведе в суботу передвиборчі мітинги в Північній Кароліні, Огайо і Вісконсині.

Дострокове голосування стартувало у Флориді в понеділок.

Наразі в США достроково проголосували вже понад 50 млн виборців.

Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада 2020 року. За президентське крісло боротимуться чинний лідер країни Дональд Трамп і колишній віцепрезидент США Джо Байден.