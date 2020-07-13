Президент США Дональд Трамп підняв питання про можливість "дивестицій" або "продажу" острів Пуерто-Ріко після того, як там пронісся спустошуючий ураган "Марія".

Про це повідомила колишня виконуюча обов’язки секретаря з питань національної безпеки Елейн К. Дьюк в інтерв’ю The New York Times.

Елен Дьюк заявила, що була ошелешена почутим.

“Ви знаєте, що початкові ідеї президента були скоріше ідеями бізнесмена. Чи можемо ми передати електрику на аутсорсинг? Чи можемо ми продати острів? Або ж позбутися від цього активу?” – такі питання ставив Трамп у перший рік свого президентства.

Дьюк працювала в адміністрації Трампа протягом ключового періоду, коли хвиля ураганів накрила Техас, Флориду і Пуерто-Ріко.

Вона сказала, що одним з її найяскравіших спогадів була допомога в роздачі води безпритульним у місті Понсе на південному узбережжі Пуерто-Ріко після урагану “Марія” в кінці літа 2017 року. Коли ураган “Марія” наблизився до Пуерто-Ріко, Дьюк виступила за надзвичайну декларацію до того, як стихія накриє острів, але Мік Малвані, тодішній директор по бюджету президента, чинив опір.

“Перестань бути такою емоційною, Елейн, справа не в людях, а в грошах”, – сказав їй Малвані.