Про це заявила на брифінгу прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені.
Американський президент упевнений, що вакцина від коронавірусу буде готова до кінця 2020 року. Як тільки стартує розподіл, він готовий першим вакцинуватися.
Крім цього, Трамп не виключає використання неамериканських вакцин.
За словами Макінені, Трамп згоден отримати вакцину, якщо “препарат буде безпечним”.
На сьогодні найближча до широкомасштабного використання вакцина Оксфордського університету. Зараз вона на третій стадії клінічних випробувань.
“Я хочу, щоб була вакцина, яка працює. Мене не турбує, якщо її зробить хтось інший, я зніму перед ними капелюха”, – процитувала Трампа прессекретарка.
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- Нагадаємо, Росія стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.
- Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи заявив, що нова вакцина від коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна і ефективна.