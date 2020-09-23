Президент США Дональд Трамп заявив про готовність першим в країні зробити щеплення від коронавірусу, як тільки вакцина буде готова.

Про це заявила на брифінгу прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені.

Американський президент упевнений, що вакцина від коронавірусу буде готова до кінця 2020 року. Як тільки стартує розподіл, він готовий першим вакцинуватися.

Крім цього, Трамп не виключає використання неамериканських вакцин.

За словами Макінені, Трамп згоден отримати вакцину, якщо “препарат буде безпечним”.

На сьогодні найближча до широкомасштабного використання вакцина Оксфордського університету. Зараз вона на третій стадії клінічних випробувань.

“Я хочу, щоб була вакцина, яка працює. Мене не турбує, якщо її зробить хтось інший, я зніму перед ними капелюха”, – процитувала Трампа прессекретарка.