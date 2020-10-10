Про це повідомляє CBS News.
Трамп сказав, що вже здоровий і не приймає ліки. Він готовий надати плазму крові з антитілами для виготовлення ліків для хворих COVID-19.
“Я не приймаю ніяких ліків вже, напевно, 8 годин … це змушує мене відчувати себе добре. Я не люблю ліки. Ми майже закінчили лікування і тепер побачимо, як все буде”, – сказав Трамп.
Він високо оцінив переваги отриманого лікування, зокрема експериментальне лікування антитілами від компанії Regeneron.
“Антитіла? Я думаю, що ви повинні бути захищені десь від двох до чотирьох місяців, а може і більше, я не знаю … Якщо вони хочуть, щоб я надав плазму для лікування хворих COVID-19, я це із задоволенням зроблю”, – заявив він.
Якщо пацієнт, який одужав, згоден, лікарі можуть взяти у нього плазму крові з антитілами до COVID-19. Її використовують для лікування тих пацієнтів, які ще борються з коронавірусом, а також – для створення спеціальних ліків.
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