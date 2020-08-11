Президент Дональд Трамп заявив, що хоче відкласти зустріч G7 до виборів у листопаді, а також планує запросити на саміт Володимира Путіна.

Про це повідомляє телеканал CNN.

“Я більш схильний до проведення її [зустрічі G7] згодом після виборів. Ми збиралися зробити це у вересні”, – заявив Трамп на брифінгу у понеділок.

Головування в G7 змінюється щорічно, і в цьому році головує Дональд Трамп.

Спочатку саміт планувалося провести в Кемп-Девіді у червні, але після попередніх переговорів з перенесення зустрічі і проведенні її в онлайн-режимі Трамп висловив ідею все таки зустрітися восени.

Президент США сказав, що Білий дім поки офіційно нікого не запросив.

“Ми не розсилали запрошення. Ми наразі проводио переговори з ними”, – сказав Трамп журналістам.

На питання, чи запросить він президента Росії Володимира Путіна, Трамп відповів ствердно, бо Путін є “важливим фактором”.

“Я б звичайно запросив його на зустріч. Я думаю, що він важливий фактор”, – сказав президент США.