Про це він сказав у відеозверненні.
“Ми повинні повернути додому ту невелику кількість наших хоробрих чоловіків і жінок, які зараз служать в Афганістані, до Різдва!”, – заявив Трамп.
При цьому помічник Трампа з національної безпеки Роберт О’Брайен повідомив, що США до кінця 2020 року скоротять свій контингент в Афганістані до 2,5 тисячі військових.
“Коли президент Трамп вступив на посаду, в Афганістані перебувало близько 10 тисяч американських військових. Сьогодні там менше 5 тисяч, і це число зменшиться до 2,5 тисячі до початку наступного року”, – повідомив він.
- 29 лютого Сполучені Штати Америки та радикальний ісламістський рух “Талібан” уклали історичну мирну угоду, яка повинна покласти край війні в Афганістані, що триває вже 18 років.