Президент США Дональд Трамп висловив бажання вивести американський контингент з Афганістану до Різдва, тобто до 25 грудня.

Про це він сказав у відеозверненні.

“Ми повинні повернути додому ту невелику кількість наших хоробрих чоловіків і жінок, які зараз служать в Афганістані, до Різдва!”, – заявив Трамп.

При цьому помічник Трампа з національної безпеки Роберт О’Брайен повідомив, що США до кінця 2020 року скоротять свій контингент в Афганістані до 2,5 тисячі військових.

“Коли президент Трамп вступив на посаду, в Афганістані перебувало близько 10 тисяч американських військових. Сьогодні там менше 5 тисяч, і це число зменшиться до 2,5 тисячі до початку наступного року”, – повідомив він.