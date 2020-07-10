Відповідну заяву Трампа опублікував в Twitter.
На думку американського лідера, “занадто багато університетів і шкільних систем зосереджені на радикально лівій ідеологічній обробці, а не освіті”.
Тому Трамп ініціював перегляд фінансування навчальних закладів та пригрозив позбавити їх коштів, якщо підхід до освіти не буде змінений.
“Я доручив міністерству фінансів переглянути їх безподатковий статус та/або фінансування, яке буде відібрано, якщо ця пропаганда або дії проти державної політики продовжаться. Наші діти мають бути освіченими, а не навіюваними!”, — заявив він.
- Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Президент США Дональд Трамп порівняв учасників масових заворушень в США, з членами антифашисткой організації “Антифа”, яку він раніше пропонував визнати терористичною. Потім — звинуватив рух “Антифа” в масових заворушеннях.
- Що відомо про рух “Антифа”, яке Трамп звинувачує в протестах, читайте в матеріалі.