Президент США Дональд Трамп ініціював перегляд фінансування навчальних закладів, оскільки вони зосереджені на радикально лівому вихованні молоді, а не освіті.

Відповідну заяву Трампа опублікував в Twitter.

На думку американського лідера, “занадто багато університетів і шкільних систем зосереджені на радикально лівій ідеологічній обробці, а не освіті”.

Тому Трамп ініціював перегляд фінансування навчальних закладів та пригрозив позбавити їх коштів, якщо підхід до освіти не буде змінений.

“Я доручив міністерству фінансів переглянути їх безподатковий статус та/або фінансування, яке буде відібрано, якщо ця пропаганда або дії проти державної політики продовжаться. Наші діти мають бути освіченими, а не навіюваними!”, — заявив він.