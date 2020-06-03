Про це повідомляє американське видання The Hill.

“Питання не в тому, що він (Путін- Ред.) зробив, – це питання здорового глузду. Ми G7, але його там немає. Половина зустрічей присвячена Росії, а його там немає“, – заявив Трамп.

Крім того, президент США сказав, що не так давно Володимир Путін брав участь в спільних зусиллях з врегулювання нафтової кризи.

Також Дональд Трамп вважає, що при особистій участі у зустрічі Путіна державам було б легше домовитися з Росією з приводу нового договору про ядерне стримування.

У 2018 році президент США Дональд Трамп заявляв, що Росія повинна брати участь у саміті країн “Великої сімки” (G7). За його словами, РФ необхідно “дозволити повернутися”, тому що ця країна повинна перебувати “за столом переговорів”.