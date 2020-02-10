Про це повідомляє британське агентство Reuters.
Президент Трамп планує надати для виділення допомоги іншим державам в 2021 році 44,1 млрд доларів.
В той же час в 2020 фінансовому році зовнішня допомога Штатів, закладена в бюджеті, становить 55,7 млрд доларів.
Крім того, американський лідер планує також збільшити фінансування Міжнародної Фінансової Корпорації (DFC) розвитку з 150 млн до 700 млн доларів.
Однак, як повідомляють в ЗМІ, матеріальна допомога для України в 2021 році залишиться такою ж, як і в 2020 році.
Нагадаємо, що раніше колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів, яку зброю Вашингтон надасть нашій країні в 2020 році.
- 11 грудня Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про державну оборону на суму 738 мільярдів доларів. У документі закладено обіцяну військову допомогу Україні.
- Наприкінці серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з питань національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. У вересні в США розблокували програму військової допомоги Україні, яка передбачає виділення $391,5 млн для закупівлі озброєння та військової техніки.