Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість повернення на роботу свого екс-радника з питань національної безпеки Білого дому Майкла Флінна.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Раніше Флінн було засуджено у справі про можливе російське втручання в президентські вибори 2016 року.

Тепер же він може знову повернутися в президентську адміністрацію.

Трамп написав, що вважає Флінна “жертвою антиросійського розслідування”, зазначивши, що в його вироку винні “брудні копи”.

Президент США сподівається, що його екс-радника виправдають, знявши всі звинувачення.

“Як на мене, Майкла Флінна має бути виправдано, якщо виходити з того, що мені відомо. Я не суддя, але маю дещо інші повноваження”, – заявив Трамп під час брифінгу в Білому домі.

Також він зазначив, що “готовий розглянути можливість” повернення Флінна в Білий дім, але не уточнив на яку саме позицію.

Як відомо, на суді Флінн спочатку визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень, а потім передумав.

Трамп вважає, що Флінн прийняв таке рішення, оскільки його “зацькували брудні копи”.

“Йде процес його виправдання. Якщо подивитися на вчорашні замітки (Мін’юст передав відповідні документи про розслідування 2017 року), то це повне виправдання”, – сказав президент.

Також Трамп написав, що Флінн був жертвою “глобальної державної змови” з боку ФБР.

Довідка. У справі про російське втручання в президентські вибори 2016 року Флінна допитали щодо його дзвінків російському послу. Результати судового рішення свідчать про те, що Флінн чотири рази збрехав слідству під час допиту. Він брехав про розмови з російськими громадянами, про санкції і про голосування в ООН.

Після цього Флінн в суді визнав, що дійсно дав неточні відомості.

Сторона звинувачення заявила, що у Флінна не раз була можливість зізнатися в тому, що він говорив неправду по якомусь з пунктів.