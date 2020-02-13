Президент США Дональд Трамп заявив, що може заборонити співробітникам своєї адміністрації прослуховувати його телефонні розмови з іноземними лідерами.

Про це повідомляє Associated Press.

Згідно з процедурою, співробітники Білого дому, що працюють в захищеній звуконепроникній ситуаційній кімнаті в підвалі Західного крила, прослуховуюють і записують розмови президента зі світовими лідерами. Потім співробітники Ради національної безпеки готують меморандум за підсумками телефонної розмови, який служить офіційним документом.

“Я можу повністю припинити цю практику [прослуховування розмов]”, – сказав Трамп в радіоінтерв’ю Херальдо Рівері.

Нагадаємо, що телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня 2019 року, змусила співробітника американської спецслужби написати скаргу. Інформатор висловив стурбованість у зв’язку з тим, що Трамп використовував свою владу, щоб просити про втручання іноземної держави.