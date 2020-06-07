Про це йдеться в матеріалі міжнародного агентства Reuters.
Про намір Трампа розмістити в Вашингтоні військових стало відомо від високопоставленого чиновника США.
При цьому, наголошується, що в Пентагоні пручаються заходам, які пропонує президент.
На зустрічі міністр оборони Марк Еспер, голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі і генерального прокурора Вільям Барр виступили проти такого розміщення.
“Наявність чинного чергування (силами Національної гвардії США – ред.), Але не в місті, було досить для президента на час”, – сказав чиновник.
Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
- 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.
- Станом на 4 червня під час протестів в США вже було затримано понад 10 тисяч чоловік.