Адміністрація американського президента Дональда Трампа нібито вимагала від демократів прибрати з оборонного бюджету пункт про швидке надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє The Washington Post

У виданні зазначили, що чиновники президентської адміністрації “погрожували накладенням вето президента”, якщо представники Демократичної партії не погодяться прибрати відповідний пункт з оборонного бюджету. Якби президент наклав вето, це призвело б до відставки уряду.

Про це заявили п’ять інсайдерів з адміністрації президента і Конгресу.

Важливо зазначити, що суть цього пункту в строках надання допомоги. Демократи погодилися на вимогу президентської адміністрації, не вказавши в пункті терміни надання допомоги.

Варто зазначити, що оборонний бюджет вводить санкції, не пов’язані з російським газопроводом “Північний потік-2” і “ТуркСтрім”, забороняючи військове співробітництво з Росією.

В оборонному бюджеті закладено $738 мільярдів на оборону.

Для військових тепер з’являться нові пільги. Зокрема, це 12 тижнів оплачуваної відпустки для військових по догляду за дітьми і підвищення їм зарплат.

Також в оборонному бюджеті передбачено створення космічних військ і будівництво стіни на південному кордоні.