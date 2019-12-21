Про це повідомляє The Washington Post
У виданні зазначили, що чиновники президентської адміністрації “погрожували накладенням вето президента”, якщо представники Демократичної партії не погодяться прибрати відповідний пункт з оборонного бюджету. Якби президент наклав вето, це призвело б до відставки уряду.
Про це заявили п’ять інсайдерів з адміністрації президента і Конгресу.
Важливо зазначити, що суть цього пункту в строках надання допомоги. Демократи погодилися на вимогу президентської адміністрації, не вказавши в пункті терміни надання допомоги.
Варто зазначити, що оборонний бюджет вводить санкції, не пов’язані з російським газопроводом “Північний потік-2” і “ТуркСтрім”, забороняючи військове співробітництво з Росією.
В оборонному бюджеті закладено $738 мільярдів на оборону.
Для військових тепер з’являться нові пільги. Зокрема, це 12 тижнів оплачуваної відпустки для військових по догляду за дітьми і підвищення їм зарплат.
Також в оборонному бюджеті передбачено створення космічних військ і будівництво стіни на південному кордоні.
- У закон про національну оборону США включили санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Документ був схвалений Палатою представників Конгресу США 11 грудня.
- Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що американські санкції не зупинять будівництво “Північного потоку – 2”.
- 19 грудня Рада Європейського союзу продовжила ще на півроку економічні санкції проти Російської Федерації.