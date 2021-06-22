Експрезидент США Дональд Трамп шукав можливість знову стати представником американського уряду. Одним із варіантів було стати спікером Палати представників. Однак нещодавно Трамп відмовився від своїх планів.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Вперше про намір стати спікером Палати представників Трамп заявив в червні. Він сказав, що ідея “стати спікером без участі в виборах в Конгрес – дуже цікава”. Він додав, що деякі прихильники пропонували йому балотуватися в Сенат США.

Після такої заяви Трампа її підхопили ЗМІ.

“Я дуже радий, що про це говорять все більше й більше… Я не можу підтвердити, що так і буде, але про це говорять…”, – сказав Трамп.

Однак, експрессекретар Трампа Джейсон Міллер сказав, що насправді в Трампа немає бажання бути спікером.

Як відомо, більшість виборців-республіканців досі підтримують Трампа і хотіли б бачити його кандидатом на президентських виборах у 2024 році.