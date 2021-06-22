Про це повідомляє американське видання The Hill.
Вперше про намір стати спікером Палати представників Трамп заявив в червні. Він сказав, що ідея “стати спікером без участі в виборах в Конгрес – дуже цікава”. Він додав, що деякі прихильники пропонували йому балотуватися в Сенат США.
Після такої заяви Трампа її підхопили ЗМІ.
“Я дуже радий, що про це говорять все більше й більше… Я не можу підтвердити, що так і буде, але про це говорять…”, – сказав Трамп.
Однак, експрессекретар Трампа Джейсон Міллер сказав, що насправді в Трампа немає бажання бути спікером.
Як відомо, більшість виборців-республіканців досі підтримують Трампа і хотіли б бачити його кандидатом на президентських виборах у 2024 році.
- 30% американських виборців, які голосували на президентських виборах за Дональда Трампа, вірять, що він повернеться в Білий дім в цьому році, оскільки результати виборів все ж визнають недійсними.