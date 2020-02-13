Чинний президент США Дональд Трамп та кандидат в президенти Майк Блумберг влаштували перепалку в Twitter через зріст, бізнес та політику.

Про це повідомляють #Букви.

Перепалку в соцмережі почав Трамп. Він репостнул картинку, на якій перерізає червону стрічку, а поруч стоїть Блумберг. Останній на фото зображений зростом вдвічі менше за Трампа в костюмі не за розміром.

“Міні-Майк Блумберг — лузер, у якого є гроші, але він не може вести дебати та має нульову присутність, ви побачите. Він нагадує мені маленьку версію Джеба “енергозберігаючого” Буша (брат Джорджа Буша, республіканець, кандидат в президента на виборах 2016 року, — ред.), але у Джеба більше політичних навичок і він краще ставився до чорношкірому населення, ніж Міні!”, — написав Трамп.

Після Трамп ще раз зробив зріст Блумберга приводом для жарту.

“Міні-Майк — це 163-сантиметрова маса мертвої енергії, яка не хоче бути присутньою на стадії дебатів з професійними політиками. Він ненавидить Божевільного Берні (демократа Берні Сандерса — ред.) і, якщо вистачить грошей, можливо, зупинить його. Люди Берні зійдуть з розуму!”, — додав він.

Варто відзначити, що Трамп недооцінив зріст Блумберга — він на 10 сантиметрів вищий. Зріст же самого Трампа становить 190 см.

У відповідь на це Блумберг написав, що їхні спільні з Трампом знайомі сміються над ним через те, що він не вміє розпоряджатися успадкованими від батька-підприємця грошима.

“Дональд Трамп, у нас багато спільних знайомих в Нью-Йорку. За твоєю спиною вони сміються та називають божевільним ярмарковим блазнем. Вони знають, що ти успадкував цілий статок, і розбазарив його дурними угодами і некомпетентністю”, — написав Блумберг.

Пізніше Блумберг опублікував ще один пост, в якому розмістив кадр з фільму “Гладіатор” з цитатою “Час вшановувати себе скоро закінчиться”.