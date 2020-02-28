Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон можуть в травні приїхати до України. Візит може відбутися напередодні поїздки в Росію для участі в урочистостях, присвячених 75-річчю закінчення Другої світової війни.

Про це повідомляє The Guardian

“Серед варіантів, які вважаються компромісами в Вашингтоні і Лондоні, – участь лідерів у покладанні вінків в Москві. Іншим варіантом є відвідування Москви і участь в церемоніях, які відбудуться в Україні напередодні, 8 травня”, – сказано в повідомленні.

Також в матеріалі згадується, що український уряд працює над тим, щоб представити українські церемонії як “більш прийнятний спосіб вшанувати пам’ять про втрати Другої світової війни, без ризику схвалити російську агресію”.

Як відомо, 8 травня в Україні відзначають День пам’яті і примирення. Від святкування 9 травня Україна відмовилася п’ять років тому.

Трамп і Джонсон ще не ухвалили остаточного рішення з приводу візиту в Україну.

“Західним лідерам не слід вшановувати армію у військовій формі (російську), яка все ще займає частину України, і віддавати шану тим же підрозділам, які вбивають людей в Ідлібі”, – сказав східноєвропейський дипломат.

На даний момент свою присутність на заходах в Москві підтвердили представники таких країн: Китай, Індія, Франція, Білорусь, Болгарія, Куба, Кіпр, Чехія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Монголія, Північна Македонія, Палестина, Сербія, Таджикистан, Узбекистан і Венесуела.

“Є ще кілька глав держав, які ще не відповіли на наше запрошення”, – сказав російський посол Анатолій Антонов.