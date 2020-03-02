Трамп і Сандерс перетворили популістську лють в політичну владу

В американських ЗМІ розповідають, в чому схожа популістська політика основних кандидатів на наступних виборах президента США - Дональда Трампа і Берні Сандерса.

Про це повідомляється в матеріалі The Washington Post.

“Через чотири роки після того, як Трамп захопив контроль над Республіканською партією з правим популістським рухом, новий популістський хрестовий похід піднявся зліва, підігрітий образою і занепокоєнням і приведений в дію прагненням Сандерса вислати Трампа з Білого дому”, – сказано в статті.

На думку журналістів, і Трамп, і Сандерс одночасно відчувають презирство і до американських еліт, процвітаючим в той час, поки інші громадяни страждали, і до американських інститутів.

Відзначається, що зіткнення Трампа і Сандерса на президентських виборах восени 2020 року було би безпрецедентним.

“У той час, коли немає справжньої домінуючої ідеології, яка могла б об’єднати людей, не дивно, що люди як би відправляються в свої окремі табори, де знаходять розраду”, – говорить історик Майкл Казін.

У матеріалі підкреслюють, що кампанії Сандерса і Трампа відображають широкий зсув в західних демократіях в сторону політики, підставою для якої є образи і емоції. Саме така політика підштовхнула Великобританію до виходу з Європейського Союзу.

“Популізм – це майбутнє американської політики. Питання в тому, праве це або ліве – деконструкція адміністративної держави або демократичний соціалізм”, – пояснює колишній радник чинного президента США Стівен К. Беннон.

В той же час Майкл Казін стверджує, що протистояння на зразок битви між Сандерсом і Трампом, в якому немає політичної філософії, важко пригадати за всю історію США.

Між популізмом Трампа і Сандерса існують відмінності. Зокрема, популізм Сандерса заснований на економічній нерівності і винуватими тут “призначені” мільярдери, фінансові еліти, що досягли успіхів в той час, коли звільняли інших. У свою чергу політика Трампа заснована на культурному невдоволенні. Його винуватці – іммігранти і жінки.

Але є між кандидатами і суттєва схожість.

“Від їх вигуків про торгову політику і їх хвастощів з приводу розміру натовпу до їх насмішок проти панівних крил їх партій. Нинішнє сходження Сандерса в первинному демократичному окрузі відбувається після тріумфу Трампа в 2016 році на розколотому республіканському полі”, – йдеться в статті.

На думку журналістів, найбільші події Сандерса нагадують мега-мітинги Трампа, що проходили чотири роки тому.

“Жоден інший кандидат не продемонстрував здатність заповнювати арени для гучних зборів, які більше нагадують рок-концерти, ніж політичні постановки”, – сказано в матеріалі.

Берні Сандерс по ходу праймеріз сперечається з іншими кандидатами від Демократичної партії, що несе відгомони праймеріз Дональда Трампа, який теж насолоджувався нервозністю, яку викликав у більш традиційних республіканців в 2016 році.

Також наголошується, що і Сандерс, і Трамп, атакують засоби масової інформації, звинувачуючи їх у підтримці статусу-кво.

“Будучи кандидатом в 2016 році, Трамп постійно звинувачував операторів телекамер у відмові показувати свої великі натовпи. Він критикував журналістів з трибуни, часто по імені. Він регулярно кидає образи репортерам через Твіттер, його улюблений засіб комунікації. Сандерс також регулярно звинувачує “корпоративні ЗМІ” в несправедливому освітленні”, – йдеться в статті.

Підкреслюється, що обидва кандидати створили навколо себе культи особистості з арміями фанатичних прихильників.

“Обидва злі старі білі хлопці, яких ви або любите, або ненавидите. Третього немає. Американці люблять розваги. І це те, що доставляють Трамп і Берні”, – говорить один з донорів Трампа Ден Еберхарт.

Крім того, обидва кандидати час від часу закидають тонкі натяки виборцям одне одного, розраховуючи, що деякі з них можуть перекинутися на протилежну сторону.