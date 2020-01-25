Трамп, Іран та протести: про що говорив Сорос у Давосі

Промову Сороса опублікувало видання Project Syndicate.

“У моїй новій книзі “На захист відкритого суспільства” я доводжу, що в революційні моменти діапазон можливостей набагато ширше, ніж у звичайні часи. У такі моменти легше вплинути на події, ніж зрозуміти, що відбувається. І як наслідок, фінальні результати часто вже не відповідають очікуванням людей. Це вже призвело до масового розчарування, яке політики-популісти використовують у своїх цілях”, – сказав він.

Про ситуацію в світі

За словами Сороса, в середині 2019 року він ще плекав надії на те, що ситуація виправиться і відбудеться розворот в бік міжнародного співробітництва. Вибори до Європарламенту принесли сприятливі результати. Явка підвищилася на 8 %, а мовчазна більшість висловилася за розширення європейського співробітництва.

Однак до кінця року його надії розвіялися. За словами фінансиста, США, Китай і Росія залишалися в руках потенційних або реальних диктаторів, а ряди авторитарних правителів продовжували рости. Боротьба за запобігання За словами Сороса, в середині 2019 року його ще плекали надії на те, що ситуація виправиться і відбудеться розворот в бік міжнародного співробітництва. Вибори в Європарламент принесли сприятливі результати. Явка підвищилася на 8 %, а мовчазна більшість висловилася за розширення європейського співробітництва.

Однак до кінця року його надії розвіялися. За словами фінансиста, США, Китай і Росія залишалися в руках потенційних або реальних диктаторів, а ряди авторитарних правителів продовжували рости. Боротьба за запобігання Brexit, згубного як для Великобританії, так і для ЄС, закінчилася повною перемогою прихильників Brexit на виборах.

Він зазначив, що найсерйозніший і страшливий регрес спостерігається в Індії, де демократично обраний президент Нарендра Моді створює індуїстську націоналістичну державу, вводячи репресивні заходи в Кашмірі, напівавтономному мусульманському регіоні, і погрожуючи мільйонам мусульман позбавленням громадянства.

Водночас у Латинській Америці продовжує наростати гуманітарна катастрофа. До початку цього року майже п’ять мільйонів венесуельців емігрували, що призвело до негативних наслідків для сусідніх країн. У Бразилії президент Жаір Болсонару не зміг запобігти знищенню тропічних лісів Амазонки тими, хто намагається розширити скотарські ранчо. Ще одним негативним моментом стала Конференція ООН з питань клімату в Мадриді, чиї учасники розійшлися, так і не досягнувши жодної значущої угоди. Крім того, Кім Чен Ин у своїй новорічній промові пригрозив США своїм ядерним потенціалом, а імпульсивне рішення Трампа вбити другого за важливістю політика Ірану посилило ризик конфронтації на Близькому Сході.

Сорос вважає, що проблема Північної Кореї пов’язана з погіршенням відносин між США та Китаєм.

Про Трампа та Сі Цзіньпіна

“Президент Трамп — шахрай і закінчений нарцис, який хоче, щоб весь світ обертався навколо нього. Коли його фантазії про те, щоб стати президентом, здійснилися, його нарцисизм досяг патологічних розмірів. Більш того, він порушив обмеження президентської влади, передбачені Конституцією, за що його піддали імпічменту. З іншого боку, він зумів залучити безліч прихильників, які купилися на його альтернативну реальність. в результаті, його нарцисизм перетворився в злоякісну хворобу. Він повірив, що може нав’язати свою альтернативну реальність не тільки власним прихильникам, а й самій реальності”, – заявив він. “Сі Цзіньпін, який протистоїть Трампу, пережив травматичний досвід у ранній юності. Його батько, один з перших лідерів Компартії Китаю, був виключений з партії, тому Сі Цзіньпін виріс у вигнанні, в селі. Відтоді метою керівництва Сі стало відновлення ключової ролі Компартії в житті Китаю. Він називає це “китайської мрією” про “оновлений” Китай, що здатний демонструвати свою силу і вплив у всьому світі. Щойно Сі Цзіньпін накопичив достатньо сили, він відкинув ретельно розроблену систему колективного керівництва країною, щоб стати диктатором”, – додав фінансист.

Сорос вважає, що Трамп готовий пожертвувати національними інтересами заради своєї особистої політичної або матеріальної вигоди, і він зробить практично все що завгодно, щоб переобратися на виборах у листопаді. А Сі Цзіньпін намагається використовувати слабкі сторони Трампа і за допомогою штучного інтелекту прагне досягти повного контролю над своїм народом.

Про США та Іран

Сорос звернув увагу, що в січні Трамп раптово перемкнув увагу з Китаю на Іран. У нього не було стратегічного плану, коли він санкціонував запуск ракети, яка вбила командира спецпідрозділу “Сили Кудс” Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані та іракського командира проіранських збройних формувань. І це ускладнило завдання контрольованої демократами Палати представників, яка оголосила Трампу імпічмент.

Про протести

“У світі відбувається так багато повстань, що мені потрібно було б занадто багато часу, щоб проаналізувати кожен випадок окремо. Однак, спостерігаючи за цим бунтарським ураганом, я ризикну зробити узагальнення про ті з них, які, ймовірно, виявляться успішними. Типовим прикладом є Гонконг, де в протестного руху немає явно ідентифікованого лідера, однак він користується переважною підтримкою населення”, – вважає фінансист.

Він додав, що з огляду на надзвичайну ситуацію зі зміною клімату, а також заворушення в усьому світі, не буде перебільшенням сказати, що 2020 рік і кілька наступних років визначать не лише Сі Цзіньпіна й Трампа, а й долю всього світу.

Якщо Сі Цзіньпіну вдасться повністю впровадити систему соціальних кредитів, він зробить реальністю справжню оруеллівську авторитарну систему й створить новий тип людини, ладної відмовитися від особистої незалежності, аби уникнути неприємностей. Особисту незалежність, одного разу втрачену, буде дуже складно повернути. Для відкритого суспільства не залишиться місця в такому світі.