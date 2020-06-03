Американський лідер Дональд Трамп шукає, де можна буде провести багатотисячний з'їзд членів Республіканської партії, на якому його затвердять кандидатом в президенти США.

Про це він написав у Twitter.

На з’їзді члени партії повинні проголосувати за затвердження Трампа єдиним кандидатом від політсили на виборах президента в листопаді 2020 року.

Спочатку з’їзд планувалося провести в Північній Кароліні, але губернатор штату не дозволив це зробити з огляду на карантинні обмеження.

“Давно планував провести Республіканську національну конвенцію в Шарлотт, штат Північна Кароліна, місті, яке я люблю. Тепер губернатор штату Рой Купер і його представники відмовляються гарантувати, що ми можемо скористатися ареною Spectrum”, – зазначив Трамп.

Також він розкритикував губернатора-демократа, який не дав дозвіл на проведення масового заходу такого рівня. Трамп нагадав йому, що штат міг би заробити мільйони доларів завдяки такій події.

“Через губернатора Північної Кароліни ми тепер змушені шукати інший штат для проведення Республіканської національної конвенції 2020 року”, – написав президент.

Варто нагадати, що вибори президента США повинні відбутися 3 листопада 2020 року.