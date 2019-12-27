Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами джерел, Трамп не раз обговорював це питання з чиновниками або конгресменами. Така ситуація виникла у зв’язку з бажанням Помпео балотуватися в Конгрес від штату Канзас. Якби цей сценарій був під загрозою, Трамп готовий був відправити Помпео на вибори в Сенат.

Президент розглядав кількох кандидатів на можливу заміну Помпео. Зокрема, серед них фігурував радник з нацбезпеки Роберт О’Брайен. Інсайдери зазначили, що за дорученням президента, останнім часом у нього з’явилося значно більше дипломатичних обов’язків. Він поїхав на саміт АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії) в жовтні, супроводжував Помпео і віце-президента Майка Пенса під час їх поїздки в Туреччину на переговори про припинення вогню в Сирії.

Ще одним кандидатом називали очільника Мінфіну США Стівена Мнучіна.