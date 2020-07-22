З офіційної сторінки президента США Дональда Трампа в Facebook розповсюдили рекламне оголошення, на якому фотографія з Революції Гідності ілюструє слово "хаос і насильство".

Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 21 липня, з офіційної сторінки президента США Дональда Трампа в Facebook були опубліковані передвиборні рекламні пости зі слоганом “Громадська безпека або хаос та насильство”.

При цьому як ілюстрацію “порядку” було використано фото Дональда Трампа, який спілкується з правоохоронцями в спокійній обстановці. “Хаос” ілюструє зображення протестувальників, що оточили поліціянта, який лежить на землі.

Реверсивний пошук зображення праворуч показує, що це фото було зроблено 18 лютого в 2014 року в Києві. На знімку учасники Революції Гідності намагаються вирвати палицю з рук поліціянта. Автор фото — Мстислав Чернов. Він опублікував знімок за рік після подій на Вікіпедії.

Про те, що знімок не має відношення до США, свідчать і шеврони на формі поліціянта з написом “Внутрішні Війська України”. ВВУ — військове формування з правоохоронними функціями, що входило у систему Міністерства внутрішніх справ України і існувало з 11 січня 2000 року по 12 березня 2014 року.

Рекламні оголошення Трампа, в яких було використано фото з України, були опубліковано в трьох варіантах, які відрізнялися супроводжуючим текстом:

“Допоможіть забезпечити, щоб цінності пролайф (рух проти абортів — ред.) були представлені в Вашингтоні ще чотири роки. Приєднуйтесь до руху сьогодні і забезпечте, щоб релігійні свободи залишалися головним пріоритетом!”

“Євангелісти за Трампа готові допомогти переобрати президента Дональда Дж. Трампа. Приєднуйтесь до руху сьогодні і забезпечте, щоб релігійні свободи залишалися головним пріоритетом”.

“Президент Трамп ніколи не припиняв виконувати свої обіцянки: захистити ненароджених, захистити релігійну свободу і забезпечувати рівне ставлення до всіх конфесій, ставити Америку в пріоритет, приймаючи кожне своє рішення”.

Дані “Бібліотеки реклами” Facebook свідчать про те, що кожне з цих оголошень могли подивитися до 1 млн осіб. Найбільше переглядів — серед користувачів старше 55 років, які проживають в Пенсільванії, Флориді та Огайо.