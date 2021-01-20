Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Трамп залишив Білий дім і Вашингтон на вертольоті Marine One.

Перед тим, як зійти на борт  гвинтокрила, Трамп повідомив журналістам, що бути 45-м президентом Сполучених Штатів – це “велика честь” для нього. Він додав, що сподівається, що “це буде недовге прощання”.

Спочатку Трамп вирушив на авіабазу Ендрюс у штаті Меріленд. Там він провів прощальну церемонію на посаді президента.

У своїй заключній промові Трамп пообіцяв “завжди боротися” і побажав новій адміністрації Джо Байдена “великих успіхів”.

“Ви дивовижні люди. Це велика, велика країна. Для мене велика честь і привілей бути вашим президентом. Я завжди буду боротися за вас. Я буду спостерігати. Я буду слухати, і скажу вам, що майбутнє цієї країни ніколи не було кращим. Бажаю новій адміністрації удачі й великих успіхів. Я думаю, у них буде великий успіх. У них є базис, щоб зробити щось дійсно вражаюче”, – наголосив Трамп.

Меланія Трамп також виступила з нетривалою промовою, зазначивши, що “бути вашою першою леді було для мене найбільшою честю”.

На прощальній церемонії були присутні діти Трампа і співробітники його адміністрації.

Як зазначає CNN, хоча Трамп побажав наступній адміністрації успіхів, він не назвав на ім’я обраного президента США Джо Байдена.

Після церемонії Трамп планував вирушити до своєї  резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді. Раніше він повідомляв, що не планує відвідувати інаугурацію Байдена.

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Фото: Leah Millis/Reuters

Фото: Alex Brandon/AP

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Фото: Manuel Balce Ceneta/AP

Фото: Carlos Barría/Reuters

  • Інавгураційний комітет готує спеціальну програму з нагоди інавгурації обраного президента США Джо Байдена 20 січня. Ведучим спеціальної передачі буде американський актор, продюсер і режисер Том Генкс.
  • На церемонії інавгурації заспівають Леді Гага і Дженніфер Лопес. При цьому Леді Гага виконає національний гімн США, а Лопес просто заспіває кілька пісень зі свого репертуару.
  • В Україні інавгурацію Джо Байдена транслюватиме “Суспільне”. Трансляція цієї події на каналі UA: ПЕРШИЙ стартує о 18:15.