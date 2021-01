Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Трамп залишив Білий дім і Вашингтон на вертольоті Marine One.

Перед тим, як зійти на борт гвинтокрила, Трамп повідомив журналістам, що бути 45-м президентом Сполучених Штатів – це “велика честь” для нього. Він додав, що сподівається, що “це буде недовге прощання”.

JUST IN: President Trump and first lady Melania Trump depart the White House for the last time aboard Marine One https://t.co/a4ykCYE6d3 pic.twitter.com/cAfxuwsHc3 — CNN Politics (@CNNPolitics) January 20, 2021

President Trump and Melania depart the White House pic.twitter.com/jk6AK3QNi8 — Axios (@axios) January 20, 2021

Спочатку Трамп вирушив на авіабазу Ендрюс у штаті Меріленд. Там він провів прощальну церемонію на посаді президента.

У своїй заключній промові Трамп пообіцяв “завжди боротися” і побажав новій адміністрації Джо Байдена “великих успіхів”.

“Ви дивовижні люди. Це велика, велика країна. Для мене велика честь і привілей бути вашим президентом. Я завжди буду боротися за вас. Я буду спостерігати. Я буду слухати, і скажу вам, що майбутнє цієї країни ніколи не було кращим. Бажаю новій адміністрації удачі й великих успіхів. Я думаю, у них буде великий успіх. У них є базис, щоб зробити щось дійсно вражаюче”, – наголосив Трамп.

Меланія Трамп також виступила з нетривалою промовою, зазначивши, що “бути вашою першою леді було для мене найбільшою честю”.

President Trump: “This has been an incredible four years. We’ve accomplished so much together. I want to thank all of my family and my friends and my staff and so many other people for being here” pic.twitter.com/fVrYB6mKuW — CNN Politics (@CNNPolitics) January 20, 2021

На прощальній церемонії були присутні діти Трампа і співробітники його адміністрації.

Як зазначає CNN, хоча Трамп побажав наступній адміністрації успіхів, він не назвав на ім’я обраного президента США Джо Байдена.

Після церемонії Трамп планував вирушити до своєї резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді. Раніше він повідомляв, що не планує відвідувати інаугурацію Байдена.

In his closing remarks as President, Donald Trump wished the incoming administration “great luck,” but said “we will be back in some form” https://t.co/u1S618NdCo pic.twitter.com/bilDs5aHa1 — CNN Politics (@CNNPolitics) January 20, 2021

First lady Melania Trump: “Being your first lady was my greatest honor. Thank you for your love and your support. You will be in my thoughts and prayers. God bless you all. God bless your families. And God bless this beautiful nation. Thank you” https://t.co/UES2gCFXvt pic.twitter.com/Qg2hpNkneq — CNN Politics (@CNNPolitics) January 20, 2021

Donald Trump departs Joint Base Andrews for the last time as President. Trump will be in Florida when President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris are sworn in at noon, at which point he will no longer be president https://t.co/0eb3QPDLdc pic.twitter.com/vpPsqZNdXY — CNN Politics (@CNNPolitics) January 20, 2021