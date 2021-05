Сайт називається From the Desk of Donald J. Trump (“З робочого столу Дональда Трампа”).

На своєму сайті Трамп збирається публікувати заяви для електорату.

Трамп має право самостійно публікувати заяви на цьому сайті, а його електорат може ділитися ними в соціальних мережах на власний розсуд.

До цього, на початку квітня, Трамп зареєструвався в новій соцмережі Campaign Nucleus. Платформа дозволяє спілкуватися з представниками партій, а також брати участь в різних чатах.

Акаунти Трампа в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat були заблоковані в січні поточного року після штурму Капітолію його прихильниками.

Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень в Капітолії США 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан в Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.