45-й президент США Дональд Трамп стверджує, що ніколи не ховався в бункері, й запропонував стратити того, хто таку інформацію поширив, бо це зрада.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Така розмова в Трампа та його радників була у 2020 році.

1 червня 2020 року стало відомо, що секретні служби виводили Трампа в бункер під час антирасистських протестів біля Білого дому.

Через три дні Трамп заявив, що не ховався в бункері під час протестів біля Білого дому, а лише “оглядав його” кілька разів.

“Це неправда … Я був там (у бункері) зовсім недовго. І ходив я туди два або три рази, і то для перевірки, оскільки в майбутньому це може знадобитися”, – сказав Трамп.

Після цього Трамп розлютився, що в ЗМІ потрапила інформація про те, що він був у бункері під час протестів. Експрезидент сказав, що той, хто розповів про бункер журналістам, зрадник, якого треба стратити. Інсайдерську інформацію про цю розмову отримав журналіст видання Wall Street Journal Майкл Бендер. Про це він написав в книзі “Чесно кажучи, ми виграли на цих виборах: внутрішня історія про те, як програв Трамп”.

Тоді до бункера відвели Дональда Трампа, його сина Беррона та дружину Меланію.

Після цього, на зустрічі з військовими, Трамп сказав, що серед них не може бути людини, яка “злила інформацію про бункер”.

“Хто б це не був, їх треба звинуватити в державній зраді… Їх треба стратити”, – крикнув Трамп.

Ексголова адміністрації Білого дому Марк Медоуз “неодноразово намагався заспокоїти президента, оскільки перелякані помічники боялися дивитися в його бік”. Після цього Трамп кілька днів запитував Медоуза, чи знайшов той зрадника. Дійшло до того, що старший помічник Трампа був буквально одержимий “пошуком інсайдера”.