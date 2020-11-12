45-ий президент США Дональд Трамп, який завершує каденцію у січні 2021 року, планує заснувати медіакомпанію, яка становитиме конкуренцію Fox News.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на джерела з близького оточення Трампа.

Деякі радники Трампа впевнені, що Fox News спеціально заявила про перемогу Байдена в Арізоні. Цей факт президент сприйняв як цілеспрямовану атаку проти його персони.

“Він планує зруйнувати Fox News, це безсумнівно”, – повідомив інсайдер.

Однак генеральний директор Fox News Лаклан Мердок 3 листопада заявив, що медіа не боїться конкуренції.

“Ми завжди процвітали з конкуренцією… Fox News завжди була медіа номер один”, – сказав Мердок.

Ходили чутки, що Трамп планує запустити кабельний канал, але це занадто дорого та потребує значної кількості співробітників. Натомість Трамп розглядає цифровий медіаканал, який би транслювався в Інтернеті. Це значно дешевше та швидше.

Очевидно, контент каналу Трампа не буде безкоштовним. Він стягуватиме із глядачів гроші за підписку, але сума поки невідома. До слова, Fox News за місячну підписку просить 5,99 долара.

Крім того, Трамп володітиме базою електронних скриньок та мобільних номерів. Він може використати ці дані у власних цілях.

“Він витратить багато часу на те, щоб знищити Fox News”, – заявило джерело.

Наразі Трамп все частіше критикує Fox News, заявляючи, що канал частіше бере інтерв’ю у демократів, ніж у республіканців.

“Fox News сильно змінився. Хтось спитав: Що найбільше змінилося за останні чотири роки? А я кажу, Fox. Я не скаржуся – я просто кажу людям”, – сказав Трамп під час останнього інтерв’ю.