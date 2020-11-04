Про це повідомляє The New York Times.

Джорджія, довгий час що була оплотом республіканців, перетворилася в неймовірне поле битви як в президентських перегонах, так і в боротьбі за контроль над Сенатом.

Президент Трамп виграв штат на п’ять процентних пунктів в 2016 році, і жодного демократа штат не підтримував з 1992 року. Але раніше опитування показали, що між Трампом і Джозефом Байденом було сильне суперництво.