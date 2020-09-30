Йдеться про період роботи Хантера Байдена в українській компанії Burisma.
Байден розкритикував Трампа за те, що він ніколи не публікував свої податкові декларації, проводив шахрайські операції з оплати податків і так далі.
Трамп, у відповідь, висловив свої претензії.
“Хантер заробив гроші корупційним шляхом в Україні”, – сказав Трамп.
Байден відповів, що це брехня.
“Я пишаюся своїм сином”, – сказав демократ.
Зазначимо, це був перший раунд дебатів. Наступні два заплановані на 15 і 22 жовтня.
Під час цих дебатів Трамп і Байден говорили на такі теми: минуле кандидатів; Верховний Суд; пандемія коронавірусу; расові протести і насилля в містах; чесність майбутніх виборів; економіка.
- Ексгенпрокурор України Юрій Луценко розповів, що Хантер Байден під час роботи в Burisma Group заробляв по 75 тисяч доларів двічі на місяць за консультаційні послуги.