Президент США Дональд Трамп, звертаючись до свого опонента Джо Байдена під час дебатів, звинуватив його сина Хантера в тому, що той заробив "корупційні статки" в Україні.

Йдеться про період роботи Хантера Байдена в українській компанії Burisma.

Байден розкритикував Трампа за те, що він ніколи не публікував свої податкові декларації, проводив шахрайські операції з оплати податків і так далі.

Трамп, у відповідь, висловив свої претензії.

“Хантер заробив гроші корупційним шляхом в Україні”, – сказав Трамп.

Байден відповів, що це брехня.

“Я пишаюся своїм сином”, – сказав демократ.

Зазначимо, це був перший раунд дебатів. Наступні два заплановані на 15 і 22 жовтня.

Під час цих дебатів Трамп і Байден говорили на такі теми: минуле кандидатів; Верховний Суд; пандемія коронавірусу; расові протести і насилля в містах; чесність майбутніх виборів; економіка.