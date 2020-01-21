Президент США Дональд Трамп, виступаючи на економічному форумі в Давосі, заявив, що Сполучені Штати зараз переживають "небачений економічний бум".

Трансляцію здійснювало видання The Guardian.

“Я з гордістю можу сказати, що США переживають економічний бум, подібного якому світ ніколи не бачив раніше. Америка процвітає і перемагає як ніколи. Нам вдалося підписати минулого тижня торгові угоди з Китаєм і Мексикою, з Канадою. Ці угоди є моделлю для 21-го століття”, – наголосив Трамп.

Він висловив думку, що США зобов’язані своїми економічними досягненнями його адміністрації, яка обрала “абсолютно новий підхід”, зосереджений на допомозі американським робітникам, поряд зі скороченням податків.

Трамп зазначив, що з моменту його приходу до влади в США були створені 7 мільйонів робочих місць.

Глава Білого дому наголосив, що особливо економічний бум відчуває робітничий клас.

“Це бум синіх комірців. Американська мрія повернулася, стала кращою і сильнішою, ніж будь-коли раніше”, – повідомив він.

У зв’язку з цим Трамп назвав США “прикладом для всього світу”.

(На відео – з 50:00)