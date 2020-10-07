Президент США Дональд Трамп наказав розсекретити документи, що стосуються розслідування зв'язків з Росією, а також скандалу зі зломом електронної пошти кандидатки від Демократичної партії на виборах 2016 року Хілларі Клінтон.

Про це Трамп написав в Twitter.

Трамп розпорядився не вилучати будь-яку конфіденційну інформацію.

Президент США назвав “російську справу” найбільшим політичним злочином в американській історії. Тому вважає правильним, щоб американські громадяни могли дізнатися про його суть більше.

“Я дозволив розсекретити всі без винятку документи, що стосуються найбільшого політичного злочину в американській історії – пов’язане з Росією обманом. Точно так само це стосується і скандалу з електронними повідомленнями Хілларі Клінтон. І ніяких вилучень конфіденційної інформації!”, – написав Трамп .