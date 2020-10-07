Про це Трамп написав в Twitter.
Трамп розпорядився не вилучати будь-яку конфіденційну інформацію.
Президент США назвав “російську справу” найбільшим політичним злочином в американській історії. Тому вважає правильним, щоб американські громадяни могли дізнатися про його суть більше.
“Я дозволив розсекретити всі без винятку документи, що стосуються найбільшого політичного злочину в американській історії – пов’язане з Росією обманом. Точно так само це стосується і скандалу з електронними повідомленнями Хілларі Клінтон. І ніяких вилучень конфіденційної інформації!”, – написав Трамп .
- Раніше повідомлялося, що кіберкомандування (Cyber Command) Сполучених Штатів розробляє стратегію інформаційної війни на випадок, якщо Росія втрутиться або намагатиметься втручатися в американські вибори в 2020 року шляхом злому виборчих систем та інших методів.
- 6 січня минулого року американська розвідка опублікувала доповідь про втручання Росії в президентські вибори в США. Згідно з доповіддю, США розцінюють дії Росії і Путіна як мали на меті підірвати суспільну віру в демократичний процес у США, спотворити авторитет Клінтон і завдати шкоди потенційному президенту США.