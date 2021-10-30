45-й президент США Дональд Трампа намагається завадити Національному архіву передати 770 сторінок різних документів, в яких йдеться про події 6 січня, коли відбувся штурм Капітолія.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Про такі спроби Трампа повідомив керівник відділу комунікацій Білого дому в Національному архіві Джон Ластер. Він передав відповідні документи до суду.

Серед документів, які намагається заблокувати Трамп – записи розмов його старших радників, розклад, журнали дзвінків, президентські нотатки тощо. Після того як Трамп вимагав заблокувати всі документи, йому дали перелік того, що збираються передавати комітету Палати представників.

Але першим аналогічний запит подав власне комітет. В серпні законодавці просили Національний архів надати їм увесь список документів, які відносять до періоду президентства Трампа, а також можуть мати відношення до подій 6 січня чи їх наслідків. Але Трамп вважає, що коли законодавці складали запит, то недостатньо обґрунтували необхідність отримання цього списку.

Загалом, за словами Ластера, Трамп хоче заблокувати три пакети документів.

Перший, 46 документів, це щоденні президентські нотатки, проєкти виступів та промов, а також три рукописні замітки ексголови адміністрації Трампа Марка Медоуза про події 6 січня.

Другий, 656 сторінок документів, це тези ексречника Білого дому Кейлі МакЕнані стосовно фальсифікацій виборів та під час виборів 2020 року. Серед них – проєкт промови Трампа на мітингу “Врятуємо Америку”, який відбувся саме перед штурмом Капітолія, а також – “проєкт виконавчого указу стосовно вищого ступеня чесності виборів”.

Третій, 68 записів, включає проєкт прокламації на честь поліціянтів Капітолія та офіцерів, які загинули внаслідок штурму Капітолія. Також в третьому пакеті є документи, які готували для потенційного судового процесу проти штатів, де на президентських виборах переміг Джо Байден.

9 жовтня президент США Джо Байден уповноважив Національний архів передати на розгляд комітету документи адміністрації свого попередника Дональда Трампа, щодо подій 6 січня, коли стався штурм Капітолія. У такий спосіб він заблокував можливість Трампа засекретити ці матеріали вперше.

До цього Трамп хотів скористатися “привілеєм виконавчої влади”, аби зберегти конфіденційність документів. Однак Байден йому відмовив.

Всі документи та відповіді на запити комітет сподівався отримати до 13 жовтня. Слухання, де свідки відповідали б на запитання законодавців, мали відбутися в період з кінця жовтня по початок листопада.

Адміністрація президента США Джо Байдена збирається оприлюднити інформацію та документи стосовно штурму Капітолія, який відбувся 6 січня, а також — дій Трампа того дня.

Трамп — проти публікації паперів, але в Білому домі наполягають, що американці мають дізнатися про те, чим займалися американський президент та його помічники, коли ультраправі активісти штурмували законодавчу будівлю. Такий крок матиме значні політичні та юридичні наслідки. Трамп уже відповів, що блокуватиме будь-які запити щодо отримання інформації щодо цього від комітету Палати представників. До нього таким же правом користувалися й решта американських президентів

У Національного архіву комітет попросив передати “всі матеріали та повідомлення в Білому домі 6 січня 2021 року, які будь-яким чином стосуються” подій того дня. Зокрема, це документи та розмови про те, чи працювали Білий дім і союзники Трампа над тим, аби затримати або припинити підрахунок голосів виборців, чи обговорювалося питання перешкоджання мирному передаванню влади. В архіві попросили передати журнали дзвінків, графіки та зустрічі великої групи людей. Зокрема, дорослих дітей Трампа, зятя та старшого радника Джареда Кушнера та першої леді Меланії Трамп, а також цілої низки помічників та радників, таких як його адвокат Рудольф Джуліані. Частину документів з архіву передали комітету та адвокатам Трампа ще 31 серпня.

Головне, що намагається знайти комітет — інформація стосовно того, чи відіграли Трамп, Білий дім та члени Конгресу якусь роль у заохоченні мітингувальників, які розпочали штурм Капітолія.