45-й президент США Дональд Трамп намагався змусити Міністерство юстиції розслідувати фальшування на виборах у листопаді, а також — вимагав скасувати результати. Про це свідчать документи, опубліковані Палатою представників Конгресу США.

Про це повідомляє видання The New York Times.

У документах сказано, що протягом кількох останніх тижнів при владі Трамп та його помічники намагалися змусити Мін’юст розслідувати скарги самого Трампа стосовно фальшування результатів голосування та добитися їх анулювання.

За даними Комітету з нагляду за реформами Палати представників, у листопаді Трамп, ексголова апарату Білого дому Марк Медоуз та адвокат Курт Олсен намагалися довести Мін’юсту, що потрібно розслідувати повідомлення про порушення на виборах, які до цього відмовилися розглядати в судах.

На той час Мін’юстом керував виконувач обов’язків генпрокурора Джеффрі Розен. Він відмовився виконати цю вимогу Трампа.

“Документи свідчать, що президент Трамп намагався корумпувати головне правоохоронне відомство нашої країни, намагаючись скасувати програні ним вибори”, – сказала з цього приводу демократка та очільниця комітету Керолайн Мелоні.

Після 1 грудня, коли голова Мін’юсту Вільям Барр сказав, що адміністрації Трампа не вдалося довести факти фальсифікації на виборах, та пішов з посади, експрезидент все одно вимагав провести ще одне розслідування. Бар залишив свій пост 23 грудня. Його наступником став Розен, який також відмовився “танцювати під дудку Трампа”.

14 грудня Трамп через свого помічника надіслав Розену листа з документами, в яких стверджував, що в північній частині Мічигану точно були фальсифікації. При цьому, до того часу федеральний суд вже постановив, що факт фальшування не доведено.

Через два тижні Трамп зробив теж саме. Він намагався вмовити Мін’юст подати позов до Верховного Суду, аби скасувати результати виборів у таких штатах, як Джорджія, Аризона, Пенсильванія, Невада, Вісконсин. Трамп вимагав скасувати результати голосування поштою в цих штатах, тому що через особисте голосування він мав першість у цих штатах.

Водночас Медоуз закликав Розена вивчити ймовірність існування “інших теорій змов про вибори”.

У New York Times пояснили, що якісь люди, пов’язані з італійським оборонним підрядником, нібито використовували супутникові технології для злому американських систем для голосування з ціллю змінити результати на користь Джо Байдена.

До цього у виданні Wall Street Journal повідомляли про те, що Трамп змушував Мін’юст, аби той вимагав від Верховного суду визнати результати виборів недійсними, а також, що ексчиновники, в тому числі Барр та Розен, відмовили йому, бо не було аргументів для початку процесу.

7 січня Федеральний суддя відмовився розглядати позови, назвавши їх “домислами та припущеннями”.

Ідея стосовно скасування результатів виборів “жива” й досі. Минулого тижня Розен зустрічався з представниками департаменту та розмовляв з представниками Трампа стосовно цієї теми. Якщо сторони не домовляться – справу передадуть до суду. Розгляд може тривати роками.