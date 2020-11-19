Трамп намагається заблокувати сертифікацію результатів виборів президента США

Судові позови Трампа щодо фальсифікацій на виборах президента США не призведуть до скасування перемоги його конкурента Джо Байдена. Тому штаб Трампа вирішив сіяти хаос, дискредитувати виборчий процес та поширювати безпідставні звинувачення проти членів виборчих комісій.

Про це повідомляє АР.

Битва Трампа проти конкурентів, які заважають йому залишитися президентом США ще на чотири роки, природно розгортається у штатах, де він програв Байдену.

У Мічигані двоє представників Республіканської партії у найбільшому окрузі штату спочатку відмовились засвідчити результати, попри відсутність доказів фальсифікацій, а потім проголосували за сертифікацію. Через деякий час республіканці знову передумали і заявили, що вони проти сертифікації. За цією схемою діють й республіканці в інших штатах. Так, в Арізоні чиновники не допускають підписання підсумків голосування в сільському окрузі.

Ці кроки не свідчать про скоординовані зусилля республіканців. Натомість їх, схоже, надихає запальна риторика Трампа про безпідставне шахрайство. Тому республіканці змушені погодитися, що перемозі Трампа начебто завадили недоліки виборчої системи країни, оскільки державні та федеральні суди не реагують на юридичні заяви Трампа та його союзників.

За словами професора права Університету Кентуккі Джошуа Дугласа, команда Трампа не зможе відкласти або підірвати сертифікацію голосів, адже не має для цього підстав.

“Це був би кінець демократії”, – сказав Дуглас.

Сертифікація результатів виборів вважається рутинним, але важливим процесом. Вона відбувається після того, як комісії підрахували голоси та переконалися у чесній процедурі голосування. Сертифікація проводиться місцевою комісією виборів, а потім результати засвідчуються на державному рівні.

Оскільки Трамп відмовився визнати поразку, цей процес набуває нового значення.

Серед ключових об’єктів на полі бою округи Мічигану, Невади та Вісконсину пройшли перший етап сертифікації результатів. За винятком округу Уейн, цей процес в основному пройшов добре. Арізона, Пенсільванія та Джорджія досі не уклали своїх місцевих сертифікатів.

Найбільше уваги буде приковано до державної сертифікації результатів.

У окрузі Уейн двоє республіканців спочатку заборонили сертифікувати голосування, а потім змінили курс після широкого осуду. Джерело видання розповіло, що Трамп особисто звернувся до республіканців Моніки Палмер та Вільяма Хартмана у вівторок ввечері після голосування, щоб висловити подяку за підтримку. У середу після розмови з Трампом Палмер та Хартман підписали документи, заявивши, що голосування округу “не може бути підтвердженим”.

У Трампа немає часу для судових тяганин у всіх штатах, де він програв Байдену. 8 грудня результати виборів повинні бути остаточно оголошеними.

Метт Морган, генеральний радник кампанії Трампа, заявив минулого тижня, що кампанія намагається зупинити сертифікацію у деяких штатах, поки там не перерахують голоси. Зараз Трамп домігся повторного підрахунку голосів у двох округах штату Вісконсин. Джорджія проводить повторний ручний аудит, але в штаті немає закону про обов’язковий перерахунок.

Деякі соратники президента сподіваються, що, затримавши сертифікацію, перемога Байдена буде скасована, а Трамп отримає ще один шанс.

Однак більшість соратників Трампа впевнені, що це фантастична ідея, яку неможливо реалізувати, адже доведеться переконати законодавців спробувати підірвати волю виборців своїх штатів.

Трамп намагається заблокувати сертифікацію голосів у Неваді та Мігичані. Його адвокат Руді Джуліані заявив, що переконав суд зупинити сертифікацію в Пенсільванії. Того ж дня Республіканська партія Арізони попросила суддю заборонити округу Марікопа, найбільш густонаселеному у штаті, проходити сертифікацію, доки суд не винесе рішення стосовно позову партії з проханням перерахувати голоси.

Також партія чинить тиск на чиновників штату, хоча немає жодних доказів шахрайства.

У той час як більшість округів Арізони продовжують сертифікацію, чиновники округу Мохаве вирішили відкласти це рішення до 23 листопада. Вони аргументували це невизначеністю щодо долі виборчих проблем по всій країні.

“Повсюди йдуть судові позови, і це частина причини, чому я не дуже поспішаю сертифікувати вибори”, – сказав у понеділок керівник округу Мохаве Рон Гулд.

159 округів Джорджії повинні були засвідчити результати виборів до минулої п’ятниці, але деякі з них ще цього не зробили.

Крім того, кілька округів повинні пересертифікувати свої результати після того, як під час аудиту були виявлені раніше не враховані голоси.

Після того, як округи пройшли сертифікацію, фокус зосереджується на чиновниках державного рівня, яким доручається підписати вибори. Це залежить від штату. Наприклад, двопартійна комісія в Мічигані засвідчує вибори, але в Джорджії це робить обраний державний секретар, якого республіканці вже закликали піти у відставку.

Держсекретаря Невади Барбару Чегавське закликали “не підтримувати потенційно шахрайські результати виборів”. Однак ніяких доказів немає.

У окрузі Лузерне, штат Пенсільванія, член правління Республіканської партії Джойс Домброскі-Гебхардт заявила, що не буде засвідчувати вибори в окрузі без аудиту щонайменше 10% голосів.

Філадельфія також планувала підтвердити результати в понеділок.

Проте сертифікація результатів може затриматися, адже це пов’язано з навантаженням на виборчих чиновників в умовах пандемії коронавірусу.

Виборча комісія штату Вісконсин після довгих дискусій погодилася видати наказ про перерахунок голосів в округах Мілуокі та Дейн. Цього вимагав штаб чинного президента Дональда Трампа.