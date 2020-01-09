Президент США Дональд Трамп повідомив, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.

Трансляцію прес-конференції Трампа вів телеканал C-Span.

“У мене є підозри. Я б не хотів їх озвучувати, але у інших людей вони теж є …. Це трагедія, безсумнівно. Але хтось просто міг припуститися помилки … Літак летів і, з огляду на дуже неспокійне сусідство (в регіоні – ред.). Хтось міг зробити помилку на тому боці … Не нашого. Ми тут ні при чому”, – заявив він додавши, що не знає, чи могло мати місце випадкове потрапляння в борт.

Він також зазначив, що не вірить у версію про технічну несправність лайнера.

“Деякі люди кажуть, що це було механічно. Особисто я не думаю, що це навіть питання”, – сказав він.

Трамп підкреслив, що не може сказати нічого конкретного, так як належить дочекатися результатів розслідування.

За його словами, іранська влада могла б передати “чорні ящики” лайнера, що розбився компанії Boeing.

“Були переговори про їх передачу компанії Боїнг, але якщо іранці передадуть їх Франції або іншій якійсь країні, це теж буде нормально. У мене таке відчуття, що щось жахливе сталося”, – повідомив він.