Трансляцію прес-конференції Трампа вів телеканал C-Span.
“У мене є підозри. Я б не хотів їх озвучувати, але у інших людей вони теж є …. Це трагедія, безсумнівно. Але хтось просто міг припуститися помилки … Літак летів і, з огляду на дуже неспокійне сусідство (в регіоні – ред.). Хтось міг зробити помилку на тому боці … Не нашого. Ми тут ні при чому”, – заявив він додавши, що не знає, чи могло мати місце випадкове потрапляння в борт.
Він також зазначив, що не вірить у версію про технічну несправність лайнера.
“Деякі люди кажуть, що це було механічно. Особисто я не думаю, що це навіть питання”, – сказав він.
Трамп підкреслив, що не може сказати нічого конкретного, так як належить дочекатися результатів розслідування.
За його словами, іранська влада могла б передати “чорні ящики” лайнера, що розбився компанії Boeing.
“Були переговори про їх передачу компанії Боїнг, але якщо іранці передадуть їх Франції або іншій якійсь країні, це теж буде нормально. У мене таке відчуття, що щось жахливе сталося”, – повідомив він.
- Боїнг 737-800 “Українських Міжнародних Авіаліній” вилетів з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в 6.12 ранку за місцевим часом і впав приблизно через вісім хвилин.
- Місцеві ЗМІ пишуть про те, що авіакатастрофа сталася через технічні труднощі. Але існує й інша версія. За інформацією йорданського видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою.
- Президент Зеленський перерва відпустку і повертається в Україну.